STRAŠNA TRAGEDIJA KOJU SPORT DUGO NE PAMTI! Usmrtio je čovjeka, a nije ni znao da je to napravio

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Velika nesreća s nažalost smrtnim posljedicama dogodila se tijekom utorka na utrci Dakar Rally 2023. Organizatori su priopćili kako je jedan talijanski gledatelj preminuo zbog incidenta koji se dogodio tijekom utrke.

Čeh Aleš Loprais udario gledatelja koji se u tom trenutku nalazio izvan njegovog vidnog polja. Bio je to veliki šok za prisutne, a vozač nije ni primijetio što se događa.

” Imam jako lošu vijest, koju su mi priopćili kad sam se vratio s devete etape. Već smo bili u krevetu kad su mi pokazali snimku utrke na kojoj smo pogreškom udarili čovjeka koji je fotografirao svoju supruga iza dine. Bio je ozlijeđen, osjećao je mučninu i vrtoglavicu u sljedeća dva-tri sata, a na putu do bolnice doživio je srčani udar” rekao je češki vozač.





Veliki šok

Na videu se vidi i snimka iz njegove kabine koja potvrđuje da Loprais nije mogao vidjeti gledatelja koji se nalazio na izuzetno opasnom mjestu.

Video from Ales Loprais explaining what has happened during stage 9

Loparis je rekao:









“Ljudski život je prekinut zbog mene, neizravno, jer sam ja vozio. Moram priznati da ni ja ni moja posada to nismo primijetili. Imamo onboard i druge video zapise koji to dokazuju. Ali to ne mijenja da je čovjek izgubio život. Došao je vidjeti Dakar i nažalost je bio iza one dine… A mi nismo vidjeli to, nitko od nas.”

“Želim izraziti najiskreniju sućut njegovoj obitelji i prijateljima. Jako mi je žao zbog ove nesreće i pratit će me do kraja života” zaključio vozač, a još se ne zna hoće li voziti slijedeće etape.