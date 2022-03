STRAŠNA PORUKA RUSA UKRAJINCU: ‘Šup**no jesi li još živ?’

Iako većina svijeta duboko osuđuje napad Rusije na Ukrajinu ima i onih koji podržavaju Putina i njegov ratni stroj, a još k tome žele ružne stvari svojim donedavnim sportskim rivalima.

Tako je mladi ukrajinski natjecatelj u skeletonu Vladislav Heraskevič, koji je poznat po tome što je na ZOI u Pekingu pozvao na mir uz poruku “Ne ratu u Ukrajini”, dobio strašnu poruku ruskog bob natjecatelja.

Inače, MOO kaznio Heraskeviča zbog političkog aktivizma, i to samo par tjedana prije početka rata u Ukrajini.

Šup**no jesi li još živ

Vladislav je javno pokazao kakve mu je poruke slao 17 – godišnji Danil Kulešov, koji mu je na njegovom Instagram profilu napisao strašnu poruku.

“Šu**ino, jesi li još živ?”, napisao je Kulešov na ruskom i nadodao:

“Nadam se da će raketa uskoro pogoditi tvoju kuću”, napisao je mladi Rus, a kada je Ukrajinac sve javno objavio Kulešov je zaključao svoj profil.

Ukrainian Olympian Vladyslav Heraskevych received this DM from a young Russian bobsled athlete named Daniil Kuleshov.

"Yo assholes, you still alive?"

"Hope missile hit your house soon"

Let this kid know that being a monster has career consequences @IBSFsliding pic.twitter.com/plNFVblGnv

— Christian Borys (@ItsBorys) March 2, 2022