STRAŠNA NESREĆA ODNIJELA ŽIVOT POZNATOG SPORTAŠA (25): ‘Izgubio sam brata, mog najboljeg prijatelja, svoju desnu ruku’

Noćas je u ranim jutarnjim satima u strašnoj automobilskoj nesreći poginuo cornerback Arizona Cardinalsa, Jeff Glady u 25 godini života, a nesreća je odnijela još jedan život.

Prema policijskom izvješću u 2 sata i 30 minuta zadobili su prijavu o vozilu prevrnutom na krov, a nakon što su izašli na uviđaj konstatirali su kako su dvije osobe poginule.

Kako se saznaje, u nesreći je sudjelovalo još jedno vozilo, koje je vjerojatno udarilo vozilo u kojem je bio Glady, te se njegov auto zanio, udario u stupove nadvožnjaka i završio na krovu, pri čemu su obje osobe u vozilu izgubile život, dok su isto dvije osobe iz drugog vozila prošle neozlijeđene.

Per reports that the #Cardinals Jeff Gladney passed away in an accident in Dallas this morning: There was a 2:30 am accident with two fatalities. But the Dallas sheriff’s office says the medical examiner has not revealed any identities as of 1:10 pm cst. https://t.co/HO34maiV3l

