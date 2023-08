Strašna nesreća na otvaranju Igara: U stampedu poginulo desetak osoba, ima i djece

Strašne vijesti dolaze nam s druge strane svijeta, kada je na otvaranju Igara otoka indijskog oceana, život izgubilo najmanje 12 osoba dok ih je preko 80 ozlijeđeno.

Kako se doznaje, otvaranje Igara održalo održalo se stadionu u glavnom gradu Madagaskara Antananarivu, a do tragedije je došlo kada je oko 50 tisuća gledatelje probalo uči na stadion.

U stampedu koji je tada nastao život je izgubilo 12 osoba, od kojih je sedmero djece, dok ih je osamdesetak ozlijeđeno, a tužne vijesti prenijeli su svi svjetski mediji.

⚠️🏟🇲🇬 – This Friday (25), at least 12 people died during a mess at a stadium in #Antananarivo, capital of #Madagascar.

The information was confirmed by @ChristianNtsay, prime minister of the southeastern #African island.

“The provisional toll is 12 dead and around 80… pic.twitter.com/bmYgBtKI5k

— 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) August 26, 2023