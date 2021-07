ŠTO SE TO DOGAĐA? Hrvatska nije bila ovako slaba već tri desetljeća!

Autor: I.K.

Nakon završetka kvalifikacijskog turnira košarkaša za ovoljetne Olimpijske igre u Tokiju, održanog proteklog tjedna u Splitu, otpadanjem hrvatske reprezentacije zbog poraza u polufinalu protiv Njemačke propala je mogućnost obogaćenja hrvatskog popisa sportaša i sportašica za nastup na OI.

Hrvatski olimpijski odbor objavio je kako izgleda završni popis. Na njemu je sveukupno 58 sportaša i sportašica iz 15 sportova, a taj broj je najskromniji još od OI 1992. u Barceloni.

Dok se Hrvatska još sportski etablirala nakon osamostaljenja, na tim OI održanima prije 29 godina nastupilo je 41 sportaša i sportašica u 12 sportova.

Redovito iznad 80 sudionika

Poslije prvih OI nakon hrvatskog osamostaljenja, broj sudionika i sudionica se na narednim igrama kretao od 81 sportaša i sportašica 2004. u Ateni do rekordnih 107 sportaša i sportašica 2012. u Londonu.

Sada se dogodio značajni pad koji je, u usporedbi s OI 2016. u Riju de Janeiru, brojčano na 30 sudionika i sudionica s obzirom na to da je u Riju pod hrvatskom zastavom bilo 88 sportaša i sportašica. Rio je donio rekordnih 10 odličja, a novi odgovor na pitanje o medaljama stiže od 23. srpnja do 8. kolovoza, kada se odvijaju tokijske OI.

Popis hrvatskih aduta u Tokiju

Cjelokupni popis hrvatskih sudionika i sudionica ovoljetnih OI objavio je Hrvatski olimpijski odbor na svojoj stranici. Na popisu su 38 sportaša i 20 sportašica.

Atletika (7) – Sandra Perković i Marija Tolj (disk), Sara Kolak (koplje), Filip Mihaljević (kugla), Ana Šimić (skok u vis), Bojana Bjeljac i Matea Parlov Koštro (maraton)

Boks (2) – Luka Plantić (do 81 kg), Nikolina Ćaćić (do 57 kg)









Gimnastika (2) – Tin Srbić (preča), Ana Đerek (parter, greda)

Hrvanje (2) – Božo Starčević (do 77 kg), Ivan Huklek (do 87 kg)

Jedrenje (4) – Šime Fantela i Mihovil Fantela (klasa 49er), Tonči Stipanović (Laser), Elena Vorobeva (Laser Radial)

Judo (3) – Barbara Matić (do 70 kg), Karla Prodan (do 78 kg), Ivana Maranić (+78 kg)









Kajak i kanu (3) – Matija Marinić (C-1, slalom/divlje vode), Anamaria Govorčinović (K-1/kajak jednosjed, sprint 200m, 500 m), Vanesa Tot (C-1/kanu jednoklek, sprint 200 m)

Karate (1) – Ivan Kvesić (do 84 kg)

Plivanje (2) – Nikola Miljenić (100 m leptir, 100 m slobodno, 50 m slobodno), Ema Rajić (100 m prsno, 50 m slobodno)

Stolni tenis (3) – Andrej Gaćina (pojedinačno, momčadski), Tomislav Pucar (pojedinačno, momčadski), Frane Tomislav Kojić (momčadski s Gaćinom i Pucarem)

Streljaštvo (4) – Josip Glasnović (trap), Petar Gorša (50 m puška trostav, zračna puška 10 m – pojedinačno i mješovito s Pejčić), Miran Maričić (50 m puška trostav, zračna puška 10 m), Snježana Pejčić (50 m puška trostav, zračna puška 10 m i mješovito s Goršom)

Taekwondo (4) – Matea Jelić (do 67 kg), Kristina Tomić (do 49 kg), Toni Kanaet (do 80 kg), Ivan Šapina (+80 kg)

Tenis (6) – Mate Pavić, Nikola Mektić (parovi), Marin Čilić (pojedinačno i u paru s Dodigom), Ivan Dodig (parovi), Donna Vekić (pojedinačno i u paru s Jurak), Darija Jurak (parovi)

Vaterpolo – 12 igrača

Veslanje (3) – Martin Sinković i Valent Sinković (M-2/dvojac bez kormilara), Damir Martin (M1x/samac)