ŠTETA ZA ZRINKU, POGREŠKA ODNIJELA VELIKU ŠANSU! Smiješio se uspjeh karijere, loše vijesti i za drugu Hrvaticu

Nakon što je u prvoj vožnji bila sjajna treća, Zrinka Ljutić nije uspjela doći do novih velikih bodova u Svjetskom kupu skijašica na kraju nastupa u noćnom slalomu u austrijskom Flachauu. Mlada Hrvatica, koja će uskoro proslaviti 19. rođendan, nije završila drugu vožnju zbog pogreške koja se dogodila u ranoj fazi nakon što je krenula sa starta.

Ljutić je ‘zajašila’ jedna vrata i tu je došao kraj borbi za bodove, a time je propala jako lijepa prilika za najveći uspjeh u karijeri u Svjetskom kupu. Do sada, pamti peto mjesto iz slaloma iz prošle sezone u francuskom Courchevel/Meribelu, dok u ovosezonskim nastupima najbolji rezultat ostaje slalomsko šesto mjesto posljednjih dana 2022. u austrijskom Semmeringu.

Zrinka nije došla do cilja, a bez plasmana ostala je i druga Hrvatica u večernjoj utrci u Flachauu. Leona Popović također nije završila drugu vožnju nakon što je na kraju prve bila na 23. mjestu.

Pobjedu slavi Slovakinja Petra Vlhova. Na vrhu poretka imala je 43 stotinke prednosti ispred Amerikanke Mikaele Shiffrin, a na pobjedničkom postolju je i trećeplasirana Njemica Lena Duerr. Njemačka skijašica imala je 85 stotinki slabije vrijeme od pobjednice Vlhove.

Borba na vrhu bila je napeta zbog lova na nove bodove u borbi u poretku slalomašica i u ukupnom poretku Svjetskog kupa, ali za Mikaelu Shiffrin bila je posebna i zbog prilike za upisivanje u povijest.

Da je slavila u Flachauu, Amerikanka bi izbila ispred svoje sunarodnjakinje Lindsey Vonn i sama ostala prva na vječnoj ljestvici pobjednica utrka u Svjetskom kupu, a ovako, i dalje je izjednačena s Vonn u tom poretku najboljih. Obje imaju po 82 pobjede.

Shiffrin će svoju novu šansu za samostalno izbijanje na vrh tražiti u nastavku sezone, ovog puta joj je slavlje iz ruku izbila Slovakinja Vlhova…

History on hold for Mikaela Shiffrin: Petra Vlhova holds her off in the slalom at Flachau, keeping the Burke alumna at 82 World Cup wins.

According to Peacock broadcast, Shiffrin will skip this weekend’s races in St Anton and try her hand in speed events at Cortina from 1/20-22









— Jack Fitzsimmons (@WCAX_Jack) January 10, 2023