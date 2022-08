SRPSKI PORTAL: ‘BOLESNA HISTERIJA NA SRBE’: ‘Zašto Hrvati mrze Srbe iz Knina, pucaju od muke’

Autor: Dnevno GIŠ

Postaje pomalo zabrinjavajuće potpirivanje nekakve izmišljene i umjetno stvorene “histerije protiv izbjeglih Srba iz Knina”, koji su napravili sportski uspjeh tijekom njihovih života koje su ih odvele van matične Hrvatske.

Period ranih 90-ih koje je obilježila agresija prvo JNA, a potom otvoreno Srpske vojske i paravojnih jedinica na područjima bivše Jugoslavije, ostavlja malo mogućnosti za povijesnu manipulaciju.

Okupiranje područja međunarodno priznate države i uspostavljanje nikad priznate takozvane SAO Krajine, dovelo je do vojno redarstvene akcije Oluja, koja je vratila zauzeta područja pod Republiku Hrvatsku, a veliki dio tadašnje populacije odlučio se na napuštanje područja prema BiH i Srbiji unatoč pozivu da ako nisu učinili zločine ostanu u Hrvatskoj.





Fenomen kolone

Tako Kurir donosi suludi naslov, u originalu:

“ZAŠTO HRVATI MRZE SRBE IZ KNINA? Bolesna histerija kreće čim nego od njih napravi uspeh! PUCAJU OD MUKE ZBOG ZLATNIH KNINJANA!”, imputirajući birane komentare na društvenim mrežama kao dominantno mišljenje hrvatske javnosti.

Uz zadnji slučaj srebrne s ovogodišnjeg atletskog europskog prvenstva u Münchenu Marije Vuković, koja je rođena u Hrvatskoj u Kninu, do vratara Crvene zvezde i Kanadske reprezentacije Milana Borjana, koji često zna ispaliti svoje komentare kako je rođen u srpskoj Dalmaciji, do odbojkašice Marte Drpa i nogometaša Zvezde i Australije Miloša Degeneka, navodi imena Srba rođenih u Hrvatskoj, svidjelo se to njima ili ne.

Odlazak Srba s područja oslobođenih tijekom vojno redarstvene operacije Oluja bio je dragovoljan i organiziran, za razliku od istjerivanja i ubijanja ne srpskog življa iz područja fantomske SAO Krajine, kao u slučaju djeda Luke Modrića koji je ubijen na okupiranom području.









Ovakve interpretacije koje ne donose nikakve konstruktivne pomake na žalost bacaju ljagu na sportaše koji se koriste u dnevno propagandne svrhe dok bi njihovi sportski rezultati trebali biti u glavnom fokusu komšija.