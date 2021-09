SRPSKI MEDIJI: ‘MARKO IZABRAO SRBIJU UMJESTO HRVATSKE I SAD GA NAPADAJU!’ ‘Pravio incidente, bacao stolice!’

Autor: P.V.

Već smo pisali u nekoliko navrata o odluci Marka Radulovića da hrvatsku zastavu zamijeni – srpskom. Veliku pažnju izazvao je taj transfer, a koji se dogodio još prošle godine, te je opet isplivao na površinu nakon što jer Srbija postala prvak svijeta u konkurenciji do 20 godina…

Upravo je Riječanin bio jedan od najboljih igrača Srbije na tom prvenstvu, a zabilastao je u finalu u pobjedi protiv Italije. Koliko je to bio dobar transfer za naše susjede pokazuje i podatak da je proglašen na kraju za najkorisnijeg igrača Svjetskog prvenstva.

S obzirom da je tema “vruća”, o transferu su opet pisali i brojni hrvatski mediji koji su tako ukazali na propust struke da se jedan ovakav talent prepustio susjedima, a nekoliko dana kasnije imamo i reakcije s istoka…

Poziv iz Hrvatske stigao prekasno

“Marko izabrao Srbiju umjesto Hrvatske i sad ga žestoko napadaju iz Zagreba!”, piše Kurir koji dodaje:

“Pravio je incidente, vrijeđao suce, bacao stolice”.

Radulović je rođen u Rijeci i prošao je sve mlade selekcije Hrvatske. Jedan je od najtalentiranijih igrača rođenih 2001. godine. Karijeru je započeo u Primorju odakle je prije tri godine otišao u Vojvodinu, a zatim je preko Šabca stigao i do Radničkog.

Kako je do njegove odluke došlo, sam je objasnio…

“Igrao sam na Svjetskom prvenstvu u Mađarskoj do 18 godina. Iste godine je bilo Europrsko prvenstvo do 19 godina i nisam dobio poziv, iako sam u Mađarskoj bio među najboljima. Nisam dobio poziv niti za Svjetsko prvenstvo iduće godine, čak niti za širi popis reprezentativaca Hrvatske. To je meni bio dostatan znak”, rekao je Radulović.









Poziv iz Zagreba stigao je kad je Marko već odabrao Srbiju.