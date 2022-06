SRPSKI MEDIJI: ‘HRVATSKA POTOPILA DEFINE’: ‘Bolan poraz od Hrvata’

Danas je Hrvatska odličnom igrom u obrani i napadu te odlično raspoloženim Popom, bila jednostavno prejaka za Srbiju te smo u “Balkanskom klasiku” pobijedili s 14:12 i plasirali se u polufinale Svjetskog prvenstva.

Mediji u Srbiji može se reći ostali su u potpunom šoku, iskreno su očekivali plasman u finale, ali Barakude su pojele Delfine i čekaju suparnike u polufinalu SP-a, dok su naslovi po portalima dosta miroljubivi.

Tako Blicov Sportal.rs donosi naslov, u originalu: “BOLAN PORAZ OD HRVATA Hrabri “delfini” se nekoliko puta vraćali u život, ali Srbija ostala bez medalje na SP”.

Prevladalo razočaranje

“SRBIJA BEZ BORBE ZA MEDALJE: Hrvatska potopila Delfine u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva”, pišu iz Kurira, dok je Mondo napisao: “SRBIJA POTOPLJENA, HRVATSKA IDU U POLUFINALE!”, a Telegraf je isto neutralan: “Ništa od medalje za “Delfine” – previše grešaka i KRAJ u četvrtfinalu”.

Eto tako su vidjeli četvrtfinale naši susjedi, ali iskreno ne bi bilo loše sportski priznati kako smo odigrali odličnu utakmicu i jednostavno smo bili ovaj put bolji.

🇭🇷 Croatia takes the win over 🇷🇸 Serbia to qualify for the semi-finals💪 #waterpolo #FINABudapest2022 pic.twitter.com/SjQ6P4bZWj

