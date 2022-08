SRPSKI MEDIJI: ‘ČUDO PRIRODE O KOJOJ PRIČA PLANET’ Veliki talent im ‘pobjegao’ i zadivio svijet, ovo jako boli…

Ljeto koje traje donosi nam brojna velika natjecanja u raznim sportovima, a na jednom od njih, na Europskom prvenstvu u plivanju u Rimu, puno pozornosti privlači jedan mladić koji u glavnom talijanskom gradu baš briljira.

U fokusu je David Popovici, 17-godišnji veliki novi adut rumunjskog plivanja, koji je u dvije jake discipline slobodnim stilom ostvario sjajne uspjehe. Na 100 metara istaknuo se zlatom i svjetskim rekordom, a bio je zlatni i na dionici od 200 metara, s novim rekordom svjetskih prvenstava do kojeg je pritom došao.

O ovoj plivačkoj senzaciji pričaju mnogi, a u medijima u Srbiji, Popovici je odjeknuo s posebnim riječima. Spominje se obiteljska veza mladog plivača i naših istočnih susjeda.

Ovu priču približio je Telegraf, pišući o srpskim 17-godišnjeg Popovicija i o svojedobnom intervjuu u kojem je o tome pričao. ‘Moj djed nosio je prezime Popović i vjerujem da postoji određena veza. Ta priča je komplicirana, pokušat ću istražiti detalje’, prenio je srpski portal svojedobne riječi mladog plivača koji više nije samo potencijal, već i prava svjetska vrijednost.

Rezultati do kojih je mladi plivač došao u Rimu su senzacionalni, a Telegraf se pozabavio i ranijim dijelom njegove sportske priče, dok je s četiri godine krenuo u plivanje. Dijelom je to bilo zbog toga što su roditelji tražili način da mali David izbaci energiju iz sebe, a dijelom i iz zdravstvenih razloga. Bila je to liječnička preporuka kako bi tada četverogodišnji dječak mogao ispraviti skoliozu.

S vremenom, pokazalo se da plivanje nije samo lijek, već i sport u kojem Popovici može do velikih stvari. Bio je uspješan u različitim dobnim kategorijama, a ovih dana je odjeknulo ono što je napravio na Europskom prvenstvu.

Svjetski rekord koji je mladi plivač srušio na 100 metara slobodno bio je glavna vijest, a na 200 metara, oborio je rekord svjetskih prvenstava i svjetski juniorski rekord, s obzirom na to da mu je dob takva da je i za to konkurirao.

‘Srbin je ‘novi Phelps’, ali ne pliva za Srbiju: Čudo prirode o kome priča planet, oborio svjetski rekord sa 17!’, piše Telegraf o mladom Rumunju u naslovu svojeg teksta, ističući što je napravio u jakoj europskoj konkurenciji.

Velika je to priča, a tek je na početku, možda i s još više tuge za srpske ljubitelje sporta u godinama koje dolaze – zbog plivača za kojeg se zbog obiteljskih korijena otvarala i barem mala šansa da pobjeđuje pod njihovom zastavom…

𝐏𝐨𝐩𝐨𝐯𝐢𝐜𝐢 𝐡𝐚𝐬 𝐝𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐭 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧! 🇷🇴

David Popovici has just broken the World Junior Record AND his 𝒔𝒆𝒄𝒐𝒏𝒅 Championship Record at #LENRoma2022. He finished the Men's 200m Freestyle with a time of 1:42.97 👏

The Swimming Finals continue LIVE on LEN TV 📺 pic.twitter.com/e5vdHkn8og

— LEN – European Aquatics (@LENaquatics) August 15, 2022