SRETAN ROĐENDAN, SCHUMI! Kralj Formule 1 danas slavi 50. rođendan

Velikan Formule 1, Michael Schumacher, rođen je na današnji dan 1969. rođen. Sedmerostruki svjetski prvak i apsolutna vozačka legenda, nažalost prikovan je za krevet, a njegova obitelj taji u kakvom je stanju. Tek neke mrvice rijetko procure u javnost, a njegovi obožavatelji i dalje se nadaju punom oporavku. Schumi je stradao na skijanju 29. prosinca 2013. u francuskim Alpama.

Najveći vozač svih vremena rođen je u mjestu Hürth pored Kölna, gradiću od pedesetak tisuća, koji je rodno mjesto i grofa Wolfganga von Tripsa, koji je prije Schumija držao titulu najuspješnijeg njemačkog vozača u povijesti Formule 1.

Schumacher je nakon manjih utrka dobio priliku za debi u Formuli 1 kod Eddieja Jordana u Spa 1991. Tada je na treningu zauzeo fantastično sedmo mjesto, koje je nagovijestilo da se radi o velikom vozaču.

Benneton ga je vrlo brzo nakon debija oteo Jordanu, a on im se odužio s dva naslova prvaka 1994. i 1995. godine. Nakon toga došao je red na Ferrari, u kojem je Schumi jednostavno eksplodirao. Schumacher je od 1996. do 2006. nastupao za Scuderiju, a od 2000. do 2004. osvojio i pet uzastopnih naslova svjetskog prvaka. Taj rekord još uvijek nitko nije uspio oboriti, a malo vjerojatno da netko i hoće.

Statistički, on je bio najuspješniji vozač u povijesti sporta, ali razni skandali i napisi o prljavoj i opasnoj vožnji te namjernom udaranju protivnika, podijelili su javnost. Nijedan vozač prije njega nije bio u isto vrijeme toliko obožavan ili mržen.

Formula 1 njemu je bila poput droge pa čak i nakon što su ga prisilno umirovili 2006. godine, nije mirovao. Vratio se u Mercedes-Benz i nastupao za njih od 2010. do 2012. godine, ali bez većih rezultata. Što god mislili o njemu, činjenica je da je ispisao povijest i da je s njime završila jedna era Formule 1.

Nažalost, završio je i život kakav je Schumacher poznavao, tog kobnog 29. prosinca kada je skrenuo s obilježene staze, pao i teško se ozlijedio. Toliko je jako udario u kamen da mu nije pomogla ni zaštitna kaciga koju je nosio te je zadobio višestruku frakturu lubanje.

Schumi je završio u induciranoj komi te su ga dva puta operirali, ali nikada se nije oporavio. O njemu skrbi supruga Corina, koja je bila prisiljena rasprodati imovinu kako bi mogla financirati liječenje.

Schumacher ima 21-godišnju kćer Ginu Mariju i 19-godišnjeg sina Micka, koji je krenuo očevim stopama.