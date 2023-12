Srbin sipa teške optužbe pred Euro: ‘Suci su nam uzeli pobjedu protiv Hrvatske’

Još nas jako malo dijeli do rukometnog Europskog prvenstva u Njemačkoj, koje je na rasporedu od 10. pa do 28. siječnja u šest gradova, a naši kauboji su u skupini B, u kojoj su još Španjolska, Austrija i Rumunjska.

Naši reprezentativci otišli su s velikim ambicijama na Euro, a kako to obično biva prije velikih natjecanja, iz naftalina se izvlače neke utakmice pa se tako reprezentativac Srbije Vladimir Cupara, prisjetio utakmice protiv kauboja na Euru 2020. godine.

Srbija je tada izgubila od Hrvatske s 24:21 i tako ispala s Europskog prvenstva, ali je Cupara mišljenja kako je njegova reprezentacija na toj utakmici pokradena od njemačkog sudskog dvojica.

Your favourite save of the last day? 🧐💥 #ehfeuro2022 #watchgamesseemore

1️⃣ Kristian Saeveraas | @NORhandball 🇳🇴

2️⃣ Nikola Mitrevski | 🇧🇦

3️⃣ Mate Sunjic | @HRStwitt 🇭🇷

4️⃣ Nikola Mitrevski | 🇲🇰

5️⃣ Vladimir Cupara | @rssrbije 🇷🇸 pic.twitter.com/qvsHWQolqL

— EHF EURO (@EHFEURO) January 16, 2022