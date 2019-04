SRBIJA NIJE SLUČAJNO DOŽIVJELA OVAKAV DEBAKL PROTIV HRVATSKE: Jeste li primijetili što se dogodilo?

U tom rukometu rezultat zna izgledati lako ostvariv, a uopće to nije bilo tako. Bismo li mogli primijeniti ovu tezu i na ovu zadarsku pobjedu hrvatskih protiv srpskih rukometaša. Pobjeda s nekoliko golova razlike izgleda uvjerljivo, ali ostvarena je s dosta muke, mislimo tu ponajprije na lomljenja srpskih ambicija koje su zasjale na samom početku utakmice.

Još i nakon beogradske utakmice zaključili smo kako je hrvatska postava i širina kud i kamo veća, jača i bolja od srpske, ali u gostima se tada jedva izvukao bod, čak i pod sretnim okolnostima.

Uz domaću publiku, ajde i barem suce koji nisu navlačili na jednu stranu kao malčice, ali sasvim dovoljno u Beogradu problema nije smjelo biti. Ma, čak ih i nije bilo, ali da je to izgledalo impresivno – baš i nije.

Ali, bila je to solidna Hrvatska, možda ste primijetili, možda i ne, no bila je to utakmica bez velikih crnih rupa, onoga mraka u koji upadne tijekom jakih utakmica kada u nekoliko minuta ne priredi ni dobar napad, a obrana propušta poput kanalizacije. Vjerovali ili ne, dugo nam se nije to dogodilo…

Uglavnom, plan je ostvaren, u lijepoj atmosferi u Zadru, pred punim tribinama i ovaj potez Hrvatskog rukometnog saveza da izmjesti utakmice iz Zagreba i da igra na sve strane pokazuje se kao pun pogodak.

K tome, morat ćemo se pomiriti da više nećemo biti svjetska rukometna sila kao što smo bili dobrih dvadesetak godina. Naša liga, unatoč sjajnom radu trenera mlađih kategorija nije dovoljno natjecateljska da bi stasala široka, ponavljamo, široka plejada sjajnih igrača. Krpamo se s ovim dobrim igračima koje imamo,a i oni dobro znaju da su nedodirljivi jer boljih nema. I tu se pojavljuje problem.

Srbija ja apsolvirana, europska smotra neće pobjeći, a sad hoćemo li biti zreli za borbu za medalje, ah, to je pitanje svih pitanja.