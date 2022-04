SRBI U PANICI, VUČIĆ ZAVAPIO: ‘Što da radimo, da otkažemo sudjelovanje na svim prvenstvima?’

Srbija je i dalje u nekom svom svijetu što se tiče agresije Rusije na Ukrajinu, ali ponašanje njihovih klubova i navijača ne prolazi nezapaženo, naročito poslije incidenta na utakmici Žalgiris Zvezda.

Tako je svoj strah kako bi i Srbija se mogla naći pod sportskim sankcijama izrazio predsjednik te zemlje Aleksandar Vučić.

“Ne možemo se miješati u pojedinačne odluke nekih sportaša, važno nam je što će Savez odlučiti. Organizirali smo atletsko prvenstvo. Kosovo sa zvjezdicom, ili što već, nema predstavnika za isto. Međutim, oni su izmislili predstavnika samo kako bi se pojavila njihova zastava. Ukinuli smo zastave. A onda snalaženje. Ona skine tu naljepnicu s dresa, a naš domar je naganja da joj stavi da se ne vidi ono “Kos”.

Moramo donijeti odluku

“A što da radimo, da otkažemo sudjelovanje na svim prvenstvima? Odluka kluba je hoće li držati transparent ili ne. Ovdje je jasno o čemu se radi. To je odluka kluba, što se reprezentacije tiče, mi ćemo morati donijeti odluku. Prilično sam siguran da ćemo morati na dan kad padne Mariupolj, čekajte i gledajte”, izjavio je Vučić za RTS u kontekstu odbijanja igrača Zvezde da nose transparent “Stop ratu” ispisano na bojama Ukrajinske zastave.

Serbian players were not holding the 'Stop The War' banner during Zalgiris v Crvena Zvezda.

Kaunas crowd reacted with a loud booing 😳 pic.twitter.com/bRmV4rDhX1

— BasketNews.com (@BasketNews_com) April 3, 2022