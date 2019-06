SRBI PODIVLJALI NA HRVATE! Uoči najvećeg vaterpolskog derbija dogodio se manji incident

Autor: B.H.

Hrvatski vaterpolisti plasirali su se u finale Super finala Svjetske lige koji se održava u Beogradu zahvaljujući 10-8 (5-1, 3-2, 2-4, 0-1) polufinalnoj pobjedi protiv Španjolske. Utakmica se igra u 16 i 45 u nedjelju, a izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak najavio je sraz sa Srbima.

“Znamo što je Srbija. Ali kao što rekoh, gdje ćeš veće stvari i zadovoljstva nego igrati tu na Tašmajdanu, a ulog je plasman na Olimpijske igre protiv takve reprezentacije. To je ono za što se trenira, živi, sanja. Ja ću tako dočekati utakmicu i siguran sam da ću to prenijeti i na svoje momke i da ćemo svi zajedno sutra dat srca da budemo bolji. Ukoliko ne uspijemo, Bože moj, to je sport, ali ja vjerujem da imamo itekako dobre izglede za pobjedu”, najavio je finale izbornik Tucak.

“Igrali smo sa Srbijom već u skupini, tada su oni bili malo sretniji i spretniji i pobijedili no imamo šansu ispraviti to, očekuje nas odlična utakmica. Nadam se pobjedi”, rekao je uoči finala Lovre Miloš.

“Zasluženo ulazimo u finale, idemo po ono što smo došli. Sutra ćemo pokušati osigurati našu vizu za Tokio. Iako je Srbija blagi favorit s obzirom da igraju pred domaćom publikom mi se ne namjeravamo predavati. Nadam se da će sutra biti pune tribine i da ćemo odigrati odličnu utakmicu, a onda što bude. Naravno, vjerujem u našu pobjedu. Srbija nije lagan protivnik, dobri su na svakoj poziciji i biti će velika borba”, zaključio je kapetan reprezentacije Andro Bušlje.

Zanimljivo je kako se uoči utakmice dogodio manji incident. Naime, Srbi su zatražili da se termin prebaci na kasniji termin, kako bi došlo što više navijača, ali Hrvati su to odbili.