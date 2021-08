SRBI NAPALI SUSJEDE: Izbija li to novi olimpijski skandal, evo za što ih optužuju

Autor: I.K.

Početak završnog tjedna Olimpijskih igara u Tokiju donio je posljednje utakmice prvog kruga olimpijskog turnira, a nakon njih, u taboru reprezentacije Srbije nisu bili sretni nastupom svojih protivnika nakon što su s uvjerljivih 13:6 svladali Crnu Goru.

Srbi smatraju da se Crnogorci uopće nisu trudili. Pozadina priče je u putu koji donosi nastavak natjecanja, a mogao bi biti povoljniji za crnogorske vaterpoliste.

Crna Gora je porazom od Srbije završila na četvrtom mjestu skupine B, u kojoj su Španjolci bili prvi, a Hrvatska druga. Crnogorci su time došli do četvrtfinala protiv Grčke, dok će Srbi ići na Italiju, što je možda povoljnija varijanta za crnogorsku momčad.

Srbi nisu bili sretni

Reprezentativci Srbije vjeruju da su Crnogorci kalkulirali, a to je pred novinarima kazao Filip Filipović, jedan od glavnih aduta aktualnih olimpijskih prvaka koji će se u četvrtfinalu sresti s Talijanima.

‘Rezultat je u drugom planu. Vidjelo se da Crna Gora nije željela boriti se do kraja kako to inače radi protiv nas, ali to je njihova stvar’, rekao je Filipović, a prenio je Telegraf.

Pogled korak dalje

Četvrtfinalne utakmice igraju se u srijedu i bit će najvažnije za sve koji su prošli dalje u Tokiju. To je nekoliko puta istaknuo i hrvatski izbornik Ivica Tucak, no može se pogledati i dalje, prema potencijalnoj borbi za medalje nakon završetka četvrtfinala.

Hrvatska će se u četvrtfinalu sresti s Mađarima, a u polufinalu bi išla na boljeg iz utakmice Grčka – Crna Gora. Suprotni dio turnirskog ‘kostura’ djeluje zahtjevnije, s četvrtfinalnim utakmicama Italija – Srbija i Španjolska – SAD u toj polovici ždrijeba.