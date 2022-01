SRAMOTA JE OBRISANA, ALI MRLJA JE OSTALA: Ovo izborniku nikako nije trebalo, ali nije prvi put da se događa

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ne znamo jesmo li ikad u hrvatskom sportskom životu svjedočili takvom ‘Big brotheru’. Aludiramo tu na događaje, nedavne, tijekom europske rukometne smotre. Izgledalo je to sve tako nadrealno da smo čak bili i u nevjerici. Nije tajna da su nas naši rukometaši, unatoč evidentnim teškoćama sa zarazom koronavirusa, razočarali, a kao uvijek i oštrice kritike letjele su prema izborniku Hrvoju Horvatu. Tom relativnom mladom treneru iz čuvene rukometne obitelji…

Uostalom, zar nije uvijek tako, u svakom sportu i kod svakog sportskog događaja kada hrvatska sportska javnosti osjeti razočaranje i frustriranost. Jest, mi smo navikli da nas naši rukometaši gotovo pa uvijek oduševljavaju, da ih slavimo, siječanj je godinama bio naš mjesec sportskih slavlja, pa i veličanstvenih dočeka na glavnom zagrebačkom trgu, bana Jelačića.

Sad smo se stropoštali, po treći puta zaredom, lani na svjetskoj smotri bilo je loše, u olimpijskim kvalifikacijama smo ispali. Čak i manipulacijom i bezobraznošću Francuza, ali Tokio i Igre nismo vidjeli. Bio je to već prvi neuspjeh novog izbornika Hrvoja Horvata.

Užarene mreže

Već uoči ovoga Eura u Mađarskoj mnogi su ostali zatečeni Horvatovim izborom igrača, ali preko toga se ipak preško. Napose, zbog potreba pomlađivanja reprezentacije. Iako uvijek mora stajati ona ‘kako moraju igrati najbolji, a ne najperspektivniji’.

I nije sve to uopće tako loše izgledalo do dvoboja protiv Crne Gore kada su Horvatovi izabranici, a imao ih je ukupno preko tridesetak, jer je stalno morao zvati nove igrače umjesto zarađenih, bili pometeni s terena. Tu više prostora za ispravke i popravke i rezultata i dojma više nije bilo…

S druge strane, cijela plejada naših bivših rukometaša, istinskih veličina, olimpijskih i svjetskih bivših pobjednika kao sukomentatori su po medijima komentirali događaje na Euru. Jasno, bilo je i kritika na račun Horvata. Evo, recite nam kojeg to izbornika bilo koje hrvatske reprezentacije nikad nisu kritizirali navijači, bivši suigrači, autoriteti iz dotičnog sporta.

I sad se dogodilo nešto što se nikad nije zbilo. U obranu izbornika Hrvoja Horvata nisu se uključili, primjerice, rukometni autoriteti, nego njegova rodbina, sestre. I to s poprilično bizarnim i uvredljivim odgovorima.

Konkretno, Pero Metličić kritizirao je izbornika Hrvoja Horvata, u čiju su obranu stale sestre Vanja i Jasenka. Kako je to izgledalo uopće? Smiješno! Poslije poraza od Danske u hrvatski izbornik Hrvoje Horvat izjavio je da su “začepili usta onima koji su rekli da se nismo borili”.

Reakcija Pere Metličića bila je direktna, jasna, zacijelo i istinita:









‘Lako je protiv Danske biti frajer, a što s Crnom Gorom? Onakav pristup je nedopustiv. Nitko mu ne želi loše, to čovjek koji radi taj posao mora prihvatiti. Volio bih da osvajamo medalje. Nije bio trenutak da se priča o tome, nismo nikoga vrijeđali ni nešto loše rekli. Svatko traži opravdanje, a mora gledati svoju momčad’.

U uobičajenim okolnosti te bi Metličićeve riječi prošle ne baš nezapaženo, možda bi na njih odgovorio sam prozvani trener, konkretno izbornik Hrvoje Horvat.

Međutim, dogodilo se nešto skoro pa nevjerojatno.

Kako su danas društvene mreže postale mediji u kojima mogu ‘raditi’ baš svi tako smo svjedočili obiteljskom angažmanu sestara Hrvoja Horvata u napadu prema Metličiću koji se, eto, udostojio, kritizirati njihovog brata izbornika. I teško je vjerovati u to što su pisale, a tema je sve samo ne iz njihove struke i životnog prostora.









Vanja Horvat tako je napisala:

‘Bravo braćo, bravo dečki! Pokazali ste da je pred vama velika budućnost! A ovi zlobni komentari neka METU smeće ispred svoje kuće. Interes i zločestoća su jači od svega, ali to samo govori o takvim ljudima’.

Dakako, jasno je da je poruka usmjerena direktno prema Metličiću.

Ali, kao u reklamama, to nije sve:

Druga sestra, Jasenka, išla je i dalje. Ona je objavila, bez krzmanja navodeći ime i prezime. Petra Metličića, naravno!

‘Petar Metličić? Imao je sreću da je na parketu imao pet pomagača. E da je bio dobar rukometaš kao što je zločest čovjek, gdje bi mu kraj bio?’

Ružna je ti i neprihvatljiva poruka prema jednom sportašu, sada komentatoru, koji je u sportu kojim se bavio dosegao sve vrhunce.

Svašta, zar ne? Interesantno je da je najveći od njih, otac Hrvoje Horvata, istog imena, odšutio cijelu situaciju, a upravo je on i jedini imao prvo nešto reći. Zato jer je i on u rukometu dosegao sve vrhunce. Hrvoje Horvat senior jedan je od naših najvećih rukometaša ikada. On je znao zato valja mučati.

I naposljetku što se dogodilo? Izbornik, Hrvoje Horvat mlađi nije želio dolijevati ulje na vatru, a sestre, očito upozorene na neprikladne istupe – svoje su objave izbrisale s društvenih mreža. No, one su objavljene, snimljene, pohranjene, i mrlja je ostala.

Mi se samo zanimamo kako bi to sveukupno izgledalo da se u našem sportu u obranu gubitnika i kritiziranih počnu javljati braća, sestra, rodbina i prijatelji.

Pa da je tako Ćiru Blaževića branila njegova sestra, Mirka Jozića njegov brat, Zlatka Dalića njegova supruga i sin, Damira Krznara rodbina…

Svjedočili smo nečemu neuobičajenom i nedoživljenom. Oh da, možda greške snose malo i mediji, no u vrijeme društvenih mreža i mediji su tu samo da prenose poruke. A društvene mreže postale dio naše svakodnevice. I ne kaže se uzalud, ‘što se nije napisalo na društvenim mrežama nije se ni dogodilo’.

Ruku na srce, mi bismo voljeli da se ovo nije dogodilo. Sporta treba lišiti mogućnost da postane neki ‘reality show’ poput Big brothera ili Zadruge.