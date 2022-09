SPORTSKA LEGENDA UMIJEŠANA U VELIKU AFERU: Milijune su uzimali iz socijalnih fondova

Veliki skandal s pronevjerom milijuna dolara koji su ukradeni iz socijalnih fondova potresa Ameriku, a jedan od osumnjičenih je i legendarni quarterback NFL-a Brett Favre.

Naime, prema informacijama iz Sjedinjenih Američkih Država, on je bio uključen u posao po kojem bi milijuni dolara iz socijalnih fondova završili u njegovoj državi Mississippi.

Kako pišu mediji iz SAD-a Favre si je trebao priskrbiti pet milijuna dolara iz fonda namijenjenog siromašnim obiteljima i novcem su trebali izgraditi novu dvoranu za odbojkašku ekipu sveučilišta Southern Mississippi, gdje igra njegova kćer.

Da sve bude gore po Bretta pojavile su se brojne poruke u kojima traži da se novac preusmjeri prema već spomenutoj izgradnji dvorane i garanciju da se poruke nikad neće pojaviti u javnosti te da nitko neće znati za njegovu akciju.

I wish people would stop saying that Bret Favre & the former Mississippi Governor were involved in a scheme to steal $5M in welfare money from the people of Mississippi…

It was $70 million that they stole. https://t.co/tR3hZaB6R9

— Blue Jean (@MixxDeb) September 15, 2022