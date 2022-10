SPORTAŠA 30 MASERKI OPTUŽILO ZA SE**UALNO UZNEMIRAVANJE: Sad se i on javio: ‘Ovo pokazuje da nisam kriv!’

Silno puno stresa za niz žena izazvao je poznati američki sportaš Deshaun Watson, barem kako one tvrde, a sada, nakon dijela optužbi koje imaju i detalje, oglasio se i on sam sa svojim odgovorom.

Sve je krenulo od priče kako se ovaj igrač američkog nogometa ponaša za vrijeme masaža, tražeći žene za taj posao, a kako tvrde mnoge maserke koje je angažirao, Watson je pritom često ozbiljno prelazio crtu primjerenog ponašanja.

Sve je krenulo od optužbi koje je imala Ashley Solis, maserka koja je ustvrdila da ju je Watson seksualno uznemirivao prilikom jedne od masaža. Priča koja je imala Solis, za vrijeme suradnje sa sportašem dok je bio član Houston Texansa, nije ostala usamljena. Javilo se još niz maserki, sveukupno ih je 30, a Watson se usred tog vrtloga našao suočen s niz tužbi.

Pod teretom optužbi pod kojim se našao, 27-godišnji sportaš je jedan odgovor imao u pravnim spisima koji su ‘procurili’ u javnost. Tvrdi da jedna neimenovana maserka koja ga je optužila za prisilno oralno zadovoljavanje nema uporište u svojim tvrdnjama.

Da bi to dokazao, Watson se oslonio na izmjenjivanje privatnih poruka putem društvenih mreža. Tvrdi da se radi o prepisci koja pokazuje da je žena koja ga optužuje njemu nudila sastanke i moguće intimne odnose, a sportaš na to nije odgovarao.

Iznoseći svoje optužbe, neimenovana maserka govorila je da je Watsonovo nagovaranje na intimni odnos nije zastrašilo, a svoju sigurnost je uspjela zaštititi, ne želeći ulaziti u bilo što protiv vlastite volje.

