SPEKTAKL ZAKLJUČIO IGRE: Peking se oprostio od olimpijaca, Hrvate vodila najmlađa

Zimske olimpijske igre u Pekingu privele su kraju svoja natjecanja, a okupljanje sportašica i sportaša zaključila je svečanost zatvaranja na Olimpijskom stadionu u glavnom kineskom gradu, na popularnom ‘Ptičjem gnijezdu’.

Igre su trajale nešto više od dva tjedna, od 4. veljače, a za hrvatske adute nisu donijele nijedno odličje. S najvećim očekivanjima je u Peking stigao Filip Zubčić, najbolji hrvatski skijaš, ali 29-godišnji Zagrepčanin nije ostvario ono što je želio u veleslalomu i slalomu.

Poslije odlaska najvećeg broja hrvatskog olimpijaca iz Pekinga uoči svečanosti zatvaranja, delegaciju je sa zastavom u mimohodu na stadionu vodila 17-godišnja Zagrepčanka Tena Hadžić, najmlađa hrvatska olimpijka na ovim Igrama, koja je u glavnom kineskom gradu bila u akciji u skijaškom trčanju.

Uz pjevanje talijanske himne, svečanost zatvaranja u Pekingu donijela je i najavu narednih ZOI, od 6. do 22. veljače 2026.

Sa službenim nazivom ZOI Milano Cortina 2026., glavni gradovi domaćini narednih Igara bit će Milano i Cortina d’Ampezzo, no natjecanja će se održavati i drugdje u blizini na talijanskom sjeveru. Pri kraju svečanosti u glavnom kineskom gradu, Thomas Bach, predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora, u govoru na ‘Ptičjem gnijezdu’ proglasio je Igre u Pekingu zatvorenim.

Bidding farewell 👋

In traditional Chinese culture, the willow twig is given as a parting gift between friends.

It's not 'goodbye' but 'see you again soon'. #StrongerTogether | #Beijing2022 pic.twitter.com/U6wZ4ZqN2U









— Olympics (@Olympics) February 20, 2022