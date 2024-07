Pariz spektakularno otvara Olimpijske igre: Pljusak sve oprao, čeka se da zaplove Hrvati

Autor: Ivor Krapac

Otvaranje Olimpijskih igara u Parizu

19:50 – “Želim još jednom dati snažnu podršku hrvatskim sportašicama i sportašima koji su ovdje u Parizu, njih 73 u pojedinačnim i momčadskim sportovima. Želim im puno uspjeha, puno viteške borbe i naravno zalaganja za Hrvatsku. Mi smo kao Vlada dali snažnu podršku Hrvatskom olimpijskom odboru i brojnim savezima. I veselimo se svakom uspjehu naših sportaša i sportašica jer je to ujedno i velika promidžba Hrvatske”, rekao je Plenković.

19:50 – Predvodeći službenu hrvatsku delegaciju, mimo one sportske, u Parizu je predsjednik Vlade Andrej Plenković koji je tom prilikom podijelio nekoliko riječi.

19:40 – Predstavnici reprezentacija na brodovima plove Seinom, ekipe su već krenule, a prva je bila Grčka.

19:40 – Na obalama Seine sve prati oko 380 tisuća ljudi, kako govori procjena iz Pariza.

19:35 – Uskoro se očekuje i da Seinom krenu reprezentacije koje će se boriti za odličja u Parizu. Hrvatsku će sa zastavom, podsjetimo, voditi Barbara Matić i Giovanni Cernogoraz.

19:30 – Počela je svečanost otvaranja koja se odvija na otvorenom!

19:05 – Manje od pola sata prije otvaranja na Seini, pljusak je prije mraka već oprao ljude koji čekaju početak spektakla. Oblaci su i dalje prijeteći.









Svečanim otvaranjem u Parizu, počinju ljetne Olimpijske igre koje će trajati do 11. kolovoza. Hrvatskoj javnosti će u fokusu biti jaki aduti u borbi za odličja, a s prvim natjecanjima za hrvatske predstavnike, sve počinje već sutra, dan nakon svečanosti otvaranja.

Ceremonija se odvija na otvorenom. Održava se na rijeci Seini na čijim se obalama očekuje okupljanje više od 300 tisuća ljudi, no sve bi mogla pokvariti kiša s obzirom na to da je prognoza vremena nepovoljna. Govori o opasnosti od obilnih pljuskova koji bi do kraja dana mogli uzdrmati spektakl.

Dan kasnije, u akciji će već biti hrvatski predstavnici u Parizu, a među njima, tu je i prvi nastup jedne od dviju reprezentacija koje Hrvatsku zastupaju na ovim Igrama. U akciji će biti hrvatski rukometaši koji će u 14 sati protiv Japana početi svoju prvu utakmicu na olimpijskom turniru.









Večeras službeno počinju 33. Olimpijske igre koje traju do 11. kolovoza. 😍🔥 Svečano otvorenje je od 19.30 sati na rijeci Seine, a 🇭🇷 zastavu nose Giovanni Cernogoraz i Barbara Matić. Hrvatsku će predstavljati 73 sportaša i sportašica iz 16 sportova. Ponosni smo na vas! ❤️🤍 pic.twitter.com/DORywxDqeh — Hrvatski olimpijski odbor (@hrv_olimp_odbor) July 26, 2024

Matić i Cernogoraz nositelji zastave

Podsjetimo, nositelji hrvatske zastave na svečanosti otvaranja bit će džudašica Barbara Matić i strijelac Giovanni Cernogoraz, koji su među kandidatima za jedno od odličja za Hrvatsku na ovim Olimpijskim igrama. Za oboje u Parizu dolazi lijepa šansa za obogaćivanje vlastite kolekcije velikih uspjeha.

Do sada, Matić u karijeri pamti tri svjetska zlata u kategoriji do 70 kilograma, a ranije ove godine, bila je i europska prvakinja u Zagrebu u istoj kategoriji.

Giovanni Cernogoraz je do sada već bio olimpijski pobjednik. Osvojio je zlato u trapu u Londonu 2012. godine, a u trapu je lani bio i svjetski prvak na natjecanju održanom u azerbajdžanskom Bakuu. Sada i njega i najbolju hrvatsku džudašicu čeka velika čast na otvaranju prije nego se sasvim usmjere na borbu za odličja u Parizu.