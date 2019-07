ŠOKIRANI IZBORNIK POKUŠAO OBJASNITI ŠTO SE DOGODILO! Evo zašto je Hrvatska izgubila od Španjolske

Autor: HINA/B.H.

Hrvatski vaterpolisti poraženi su u polufinalu Svjetskog prvenstva u južnokorejskom Gwangjuu od Španjolske s 5-6 (1-2, 1-2 , 0-2, 3-0).

Bila je to jedna od najlošijih utakmica hrvatske reprezentacije uopće, posebno u napadu, jer su u prve tri četvrtine zabili samo dva gola, a s tri pogotka u zadnjoj četvrtini samo su umanjili poraz.

Od samog početka hrvatski napad je bio posve nemoćan, gotovo svi šutevi završavali su u bloku Španjolaca ili okviru gola, a ono što bi išlo u vrata, obranio je solidni španjolski vratar Lopez, koji je imao devet obrana. Realizacija igrača više bila je katastrofalna (3-13), što se nije moglo nadoknaditi ni dobrom igrom u obrani. Tek u zadnjoj dionici igre, kada su Španjolci odlučili čuvati veliko vodstvo od 6-2, proradio je hrvatski napad, Fatović je zabio za 5-6, ali se potom u zadnjih sedam sekundi nije moglo do izjednačenja.

Hrvatska tako neće obraniti naslov svjetskog prvaka, a nisu se ni već u Južnoj Koreji uspjeli plasirati na Olimpijske igre u Tokiju. Španjolska se još jednom pokazala neugodnom na Svjetskom prvenstvu za hrvatske vaterpoliste, jer su i u trećem međusobnom susretu na mundijalima pobijedili “Barakude”.

Kod Hrvatske je Maro Joković postigao tri gola, a Xavi Garcia i Loren Fatović po jedan, dok je Maro Bijač utakmicu završio sa šest obrana. Španjolce je predvodi Mallarach s dva gola.

U drugom polufinalu u 11.30 sati igraju Italija i Mađarska.Hrvatska će u subotu igrati za broncu protiv poraženog iz tog dvoboja. Ukoliko osvoje broncu, bit će to sedmo uzastopno hrvatsko odličje na svjetskim prvenstvima.

“Izgubili smo zasluženo jer ništa u napadu nije funkcioniralo. Ne znam čemu taj strah, šutirali smo katastrofalno, čak i iz izrađenih akcija. Možda je bio loš dan jer je obrana bila fenomenalno, no s ovakvim napadom ne bi dobili ni Paragvaj. No, to je sport, moramo se okrenuti borbi za broncu”, kazao je izbornik Ivica Tucak u izjavi za HTV.