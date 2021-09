ŠOKANTNA ISPOVJEST SVJETSKE PRVAKINJE! ‘Silovana sam s 19 godina, netko mi je stavio nešto u piće!’

Trostruka svjetska prvakinja u brzom klizanju Elise Christie otkrila je kako je bila silovana kada je imala 19 godina nakon Olimpijskih igara u Vancuveru. Ona je u svojoj autobiografiji istakla kako joj je prije silovanja nešto stavljeno u piće.

Probala je pobjeći, ali nije mogla napraviti niti korak, a da se ne saplete i padne. Njena knjiga je izazvala veliku pažnju upravo zbog tog jezivog detalja.

“Izašla sam, drogirana sam i neki nepoznat dečko me je silovao. Nisam nikome rekla za to godinu dana. Te večeri je moje tijelo bilo čudno, nije funkcioniralo kako treba. Pokušala sam otići, ali jednostavno nisam mogla pobjeći. Padala sam sa svakim novim korakom. Čak i kad sam potpuno pijana nikada nisam osjetila tako nešto. Koliko god sam se trudila nisam mogla pobjeći od tog dečka”, otkrila je Elise.

Nastavili su put prema kući silovatelja taksijem, a iako je Elis pokušala objasniti situaciju taksistu, to nažalost nije uspjela.

Osjećala se posramljeno

“Kada god sam pala on je trčao za mnom, vukao me i podizao, a na kraju me je smjestio u taksi. Sjećam se da sam kroz maglu rekla taksisti da me nikako ne vozi kod ovog dečka kući, već kod mene. Ali je silovatelj rekao taksisti da sam mu djevojka i da sam pijana”, objasnila je ona.

Ona je otkrila kako nije željela prijaviti silovanje jer nije bila “prebijena i ostavljena da umre”, a ističe da sada misli kako je trebala biti hrabrija.

“Na kraju putovanja taksijem odveo me je kući. Vidjela sam da će me seksualno napastovati i ponavljala sam: “Ne, ne”. Osjećala sam se posramljeno, a sada znam da je to bilo potpuno pogrešno”, ističe Christie.

Život ove sportašice obilovao je neugodnim iskustvima, od bullyinga, silovanja, pokušaja samoubojstva, prijetnji, a sve je napisala u svojoj autobiografiji.

I have nothing by the upmost respect and admiration for @Elise_Christie. She is such a champion on and off the ice.

I wish her all the success and happiness for the future. No matter what happens in Beijing you are a hero. https://t.co/owdoesZjfC

— Paul (@PaulDLC88) September 30, 2021