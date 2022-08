ŠOK U VELIKOJ BRITANIJI, SPORTAŠU REKORDERU AUTO SLOMIO LUBANJU: Što je napravio poslije nesreće iznenadilo je doktore

Popularni britanski sportaš te jedan od najboljih velških atletičara, Ben Gregory doživio je strašnu nesreću koja će mu vrlo sigurno okončati karijeru.

‘Za one koji još nisu čuli, Ben je imao ozbiljnu nesreću vozeći bicikl. Ima frakturu lubanje, vrata i nekoliko krvarenja u mozgu. U komi je i spojili su ga na aparate. Nikad se nisam osjećala ovako uplašeno i bespomoćno, napisala je na društvenim mrežama Naomi Herrernan, zaručnica britanskog olimpijca.’

Ben je iznenadio doktore jer je nakon nesreće nastavio hodati kao da se ništa nije dogodilo, međutim, s vremenom se stanje znatno pogoršalo te je završio u bolnici. Nesreća se dogodila dok je vozio bicikl te ga je auto velikom brzinom udario.

‘ Bit će ovo duga cesta oporavka, ali znam koliko ga vole obitelj i prijatelji. Vjerujem da to može izvući jer ima još toliko toga za proživjeti.’ napisala je zaručnica.

Sad to hear the news about @bengregz. Hoping he pulls through. One of the nicest and most positive people I’ve had the pleasure to be around at the track ❤️ keep fighting Ben pic.twitter.com/9OCsUjSEvH

— Dai Greene (@DaiGreene) August 20, 2022