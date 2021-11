ŠOK U SVIJETU BODY BUILDINGA! Iznenada preminuo najstariji pobjednik Mister Olympia

Iznenadna smrt zadesila je svijet body buildinga, kada se saznalo kako je iznenada u 46. godini preminuo Shawn Rhoden.

Ovaj Amerikanac bio je najpoznatiji po tome što je 2018. postao najstariji pobjednik Mister Olympia s 43 godine i 5 mjeseci.

Shawn Rhoden rođen je na Jamajci, a njegov život obilježila je borba s depresijom, da bi nakon smrti oca postao i ovisan o alkoholu.

Optužbe za uznemiravanje

Rhoden se 2010. godine vratio bodybuildingu, a vrhunac karijere bilo je osvajanje Mister Olympia 2018. godine, a o tome je snimljen i dokumentarac u kojem je otkrio kako je došao do vrha.

Shawn Rhoden je 2019. godine optužen za seksualno uznemiravanje mlade bodybuilderice, nakon čega je suspendiran sa svih natjecanja IFBB-a, a optužbe do danas nisu opovrgnute ni dokazane.

Devastated to learn of the passing of bodybuilder, 2018 Mr. Olympia Champion and my friend, Shawn Rhoden.

I was honored he asked me to tell his story which I made into the documentary "Flexatron: Becoming Shawn Rhoden". I was luckier to have his trust and friendship. RIP Shawn. pic.twitter.com/sHtmD0Mul6









— First and Pen (@firstandpen) November 6, 2021