ŠOK U JAPANU: Korona se probila u Olimpijsko selo manje od tjedan dana prije otvaranja

Iako još nisu niti počele Olimpijske igre u Tokiju, Japanci se stalno susreću s velikim problemom korone koji je već neke sportaše koštao nastupa, a neki su poput našeg kajakaša bili u izolaciji.

I nakon što je prije dva dana otkriveno zaraženo osoblje u hotelu gdje su odsjedali Brazilci, danas je potvrđeno kako je prvi slučaj zaraze zabilježen i unutar Olimpijskog sela.

“Postoji jedna osoba u selu. To je prvi registrirani slučaj i otkriven je prilikom dolaska”, rekao je tajnik odbora zaduženog za organizaciju Igara.

“A week before the opening of the Olympic Games, the first corona case was discovered in the Olympic Village in Tokyo. The organizers announced on Saturday that a person in the residential complex had tested positive.” https://t.co/E0RO9V1riT

— George H. Peters 🇩🇪🇪🇺FBPE (@gehapeters) July 17, 2021