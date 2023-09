Snimka sramote zbog male djevojčice obišla svijet, velikoj zvijezdi slomljeno srce

Vrhunska gimnastika je unatrag nekoliko godina pogođena skandalima među kojima se ističe zlostavljanje maloljetnica i maloljetnika, uključujući i prisiljavanje na spolne odnose, a ovih dana odjeknuo je drugačiji skandal s jednom djevojčicom, s natjecanja koje je bilo održano u Irskoj.

Bilo je to lani u ožujku u Dublinu, kada je na proglašenju najboljih u dodjeli medalja bila zaobiđena crna djevojčica, a video je posredstvom roditelja male gimnastičarke došao i do Simone Biles, velike gimnastičke zvijezde, najbolje na svijetu.

Amerikanka na to nije ostala nijema. Svoju reakciju opisala je u objavi na Twitteru, danas X-u, nakon što je jedan korisnik u svojem komentaru videa označio i Biles u svojoj objavi.

Velika gimnastičarka je u svojoj objavi napisala što je napravila.

“Dok je ovaj video išao okolo, javili su mi se roditelji djevojčice. Slomilo mi je srce pa sam poslala video sa svojom porukom”, objavila je Biles.

“Nema mjesta za rasizam u sportu”, dodala je.

🩷 when this video was circulating, her parents reached out. It broke my heart to see, so I sent her a little video 🩷

there is no room for racism in any sport or at all !!!!

— Simone Biles (@Simone_Biles) September 23, 2023