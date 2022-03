SMRT TALENTIRANOG SPORTAŠA (14) SVE ŠOKIRALA: Od njega su se očekivale velike stvari, prijatelj je sve pratio

Velika tragedija pogodila je zabavni park u američkom Orlandu, na Floridi. Ondje je smrtno stradao Tyre Sampson, 14-godišnji talentirani igrač američkog nogometa, koji je na sportskim terenima mogao dati još puno, s najavom nastupa u najjačem rangu natjecanja u sveučilišnom američkom nogometu u SAD-u.

Visok i jak, mladi sportaš imao je puno argumenata za uspjeh, ali tragedija koju je donio pad sa 131 metra visine ostavila je sve u šoku. U trenutku dok se dogodio tragični pad s velike visine, uz mladog sportaša bio je njegov prijatelj koji je svjedočio ovoj tragediji, kako je objavio američki TMZ Sports.

The 14-year-old boy who died on a Florida amusement park ride had a promising future in football. https://t.co/6UE0GMvgUG

— TMZ Sports (@TMZ_Sports) March 27, 2022