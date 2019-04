SLOŽNE SU BARAKUDE: ‘Koliko će nam protiv Španjolske biti teško? To ćemo tek vidjeti! Pa nisu uzalud slomili Srbe…’

Autor: s bazena uz Savu - Patrik Mršnik

Hrvatski vaterpolisti s uspjehom su otvorili nastup na završnici LEN-ova Europa Cupa u Zagrebu. Izabranici Ivice Tucka su s 13:11 pobijedili Grčku i plasirali se u subotnje polufinale koje će od 20.15 sati odigrati protiv Španjolske. Pobjedom u tom dvoboju Barakude bi osim ulaska u nedjeljno finale značilo i da je osiguran odlazak na završni turnir Svjetske lige u Beogradu od 18. do 23. lipnja.

Igrač utakmice po izboru Svjetske federacije vodenih sportova (FINA) je Loren Fatović. Kako i ne bi bio, tri komada je zabio. I to sve u ključnim trenucima, kada se lomilo…

“Koliko će nam biti teško protiv Španjolaca? To ćemo vidjeti tek sutra. ali sigurno će biti teško. Imali su Srbe u šahu kroz tri četvrtine utakmice. Onda su doživjeli jedan blackout pa su ih skoro sustigli. Ali, to je jedna jaka reprezentacija, s mnoštvom igrača iz Barcelonete, na čelu s Perroneom. On svaku momčad čini boljom. Bit će teško i fizički, sad smo se jako potrošili. Nadam se da ćemo se do sutra posložiti i da imamo kvalitetu za finale”, rekao je Fatović.

Izbornik Ivica Tucak prokomentirao je nova pravila koja su izgenerirala čak 35 isključenja na utakmici, a osam je igrača moralo ranije izaći iz bazena zbog tri isključenja.

“Previše je to isključenja, definitivno. Nova pravila donijela su nam neke dobre stvari, ali ovo je stvarno bilo previše. Ne sviša mi se. Ne kažem da su suci loši, oni samo slijede ova nova pravila. Polufinale nas sada zanima. Moramo se odmoriti i opustiti. Španjolci su još gori od Grka, još su bolji i još su brži od njih. Mi mislimo samo na sebe, želimo pobjedu i finale”, bio je relativno kratak naš izbornik.

Kapetan reprezentacije Andro Bušlje bio je nešto sistematičniji u analizi pobjede nad Grčkom.

“Dobili smo ih, a to je ono što je na kraju najvažnije. Nisu nam baš dali na početku da igramo onako kako smo željeli. Stisli smo ih, kasnije slomili i na kraju pobijedili. Nije bilo lako, znali smo da su dobri. Prvo poluvrijeme odigrali smo nedovoljno dobro. Kasnije smo se malo skupili i počeli smo raditi ono što bi trebali. Uspjeli smo u nastavku raditi što manje grešaka i zasluženo smo pobijedili”, rekao je Andro Bušlje.