SLOVENIJA U TRANSU: Drugu godinu za redom Slovenac osvojio Tour de France

Slovenski biciklist Tadej Pogačar stigao je do svoje druge uzastopne pobjede na Tour de Franceu. Tadej je osvojio tri etape, u prvom tjednu bio je najbrži u vožnji na kronometar da bi u posljednjem tjednu osvojio dvije uzastopne brdske etape u Pirenejima.

Pogačar je vodstvo u ukupnom poretku preuzeo nakon osme etape i nakon toga samo povećavao svoju prednost u odnosu na glavne konkurente.

Na kraju je Slovenac imao 5:20 minuta bolje vrijeme od drugog Danca Jonasa Vingegaarda, koji je preuzeo ulogu kapetana svoje momčadi tek nakon odustajanja Slovenca Primoža Rogliča, koji je odustao zbog brojnih ozljeda zadobivenih u padovima prvoga tjedna, dok je trećeplasirani Ekvadorac Richard Carapaz zaostao 7:03 minuta.

Pogačar je tako postao 21. višestruki pobjednik Toura, no u dobi od samo 22 godine i najmlađi s barem dva slavlja na najvećoj svjetskoj biciklističkoj utrci, a uz to je i najbolji mladi vozač i “Kralj planina”.

Pobjednik posljednje, 21. etape bio je Belgijanac Wout Van Aert koji je u završnom sprintu bio brži od drugog sunarodnjaka Jaspera Philipsena i Britanca Marka Cavendisha.

