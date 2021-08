SLOMILA SE I ZAPLAKALA NA PRIJENOSU UŽIVO: ‘Borila sam se do kraja, ali od početka nešto nije valjalo!’

Autor: F.F

Najbolja hrvatska atletičarka te dvostruka osvajačica zlata na Olimpijskim igrama, Sandra Perković završila je na četvrtom mjestu u bacanju diska. Sandra tako nije uspjela osvojiti povijesno, treće po redu zlato nakon Londona i Rija.

Sandra je nakon natjecanja dala izvjavu za HRT, priznala je kako se nije dobro osjećala, a ubrzo se i slomila te zaplakala pred kamerama.

“Četvrto mjesto je dobro, ali mislim da je meni mjesto više na ljestvici. Više sreće drugi put”, rekla je Sandra.

‘U Parizu ćemo krenuti bolje!’

Osvrnula se i na kišu zbog koje je natjecanje odgođeno. Pričala je o velikoj vlazi, ali i vodi na disku pa je potom priznala:

“Ne mogu reći da sam ponosna. Nisam bila na razini, nije to moj nivo. Od kad sam došla u Tokio nešto mi fali, stalno mi nešto smeta, od početka nešto nije bilo u redu i govorilo je da će ovako završiti. Treba rasti metar po metar, a ne samo rokati. Borila sam se do kraja, ali nije išlo. U Parizu 2024. ćemo krenuti drugačije. To je za tri godine i nadam se puno boljem rezultatu”, zaključila je Sandra u suzama.