SLJEDEĆE GODINE ČEKA NAS SPEKTAKL: Rekordni broj utrka i Oktanski cirkus u Las Vegasu

Danas je objavljen kalendar utrka Formule 1 za 2023. godinu i ono što možemo reći je kako nas sigurno očekuje spektakl, što zbog rekordne 24 utrke, što zbog velike ekspanzije Oktanskog cirkusa u Americi.

Ipak vijest koja je sigurno najviše razveselila ljubitelje Formule je ta da je legendarni Monte Carlo, nakon dosta neizvjesnosti, ostao u kalendaru utrka do barem 2025. godine.

BREAKING: The Monaco Grand Prix will be on the F1 race calendar until at least 2025 🙌#F1 pic.twitter.com/IfOQ2dJ3VM





— Formula 1 (@F1) September 20, 2022