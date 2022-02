SLAVNOG HRVATA POTRESLA SMRT SRPSKE DJEVOJKE: Isplivala snimka, ovo je veliko upozorenje

Nick Saban, slavni trener u sveučilišnom, a ranije i profesionalnom američkom nogometu, u SAD-u je posljednjih godina vrlo uspješan vodeći sveučilišnu momčad Alabame, a u tom poslu uzdrmala ga je i jedna velika tragedija. Ovaj američki Hrvat, čiji je djed s očeve strane u SAD svojedobno došao iz Gospića, u profesionalne vode poslao je niz poznatih igrača, a jedan od njih, Henry Ruggs, mogao bi u dugogodišnji zatvor zbog skrivljene prometne nesreće lani početkom studenog.

Ruggs je tada u Las Vegasu vožnjom u velikoj brzini i pod utjecajem alkohola zabivši se u drugi automobil usmrtio Tinu Tintor, 23-godišnju djevojku iz srpske obitelji, a Saban je riječima koje su ovih dana odjeknule komentirao tragediju izazvanu divljanjem njegovog bivšeg igrača.

Opisujući kako je doživio sudar sa smrtnim posljedicama za 23-godišnju Tinu i njezinog psa, Saban je kazao da se to nije trebalo dogoditi. ‘On je dobar dečko, kod mene nije bilo nikakvih problema s njim’, bile su riječi slavnog trenera o Ruggsu, prije nego je krenuo na dio priče u kojem se dogodila velika pogreška njegovog bivšeg igrača.

U snimci čiji su se dijelovi pojavili na YouTubeu, Saban je govorio na okupljanju trenerskog udruženja u Alabami, a na temu kakav je lider potreban u momčadi, dotaknuo se tragedije koju je izazvao Henry Ruggs. Kazao je da se netko drugi iz šireg društva u kojem se Ruggs nalazio trebao pobrinuti za to da ne sjedne u automobil nakon što je pio alkohol. Da se to dogodilo, tragedija bi se izbjegla.

‘Kakav ste prijatelj i kakav ste lider bili ako dozvolite da se to dogodi? Nitko ne želi istupiti i usprotiviti se, svi se plaše reakcije ako to naprave’, kazao je Saban.

