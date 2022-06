SKANDAL TRESE FORMULU 1: Isplivala snimka rasističkog vrijeđanja svjetskog prvaka

Novi skandal potresao je Formulu 1, kada je isplivalo na svjetlo dana da je bivši trostruki svjetski prvak Nelson Piquet u jednom podcastu krajem prošle godine rasistički uvrijedio Lewisa Hamiltona.

Naime, Piquet je bio pozvan da analizira sudar Hamiltona i Verstappena, koji je inače u vezi sa Piquetovom kćerkom, a sedmerostrukog svjetskog prvaka nazvao je “neguinho”.

Termin koji je iskoristio Piquet u prijevodu s portugalskog znači mali crnac, a mnogi su u korištenju tog termina iščitali rasističku uvredu upućenu Hamiltonu.

Cijeli život

Nakon što su bili upoznati s izjavom odmah je reagirala i FIA, koja ima puno posla s rasizmom zadnjih dana kada je jedan od vozača Formule 2 unutar jedne igrice iskoristio naziv “crnčuga”.

“Diskriminatorno i rasističko izražavanje je neprihvatljivo u bilo kojim oblicima te za to nema mjesta u našem društvu. Lewis je nevjerojatan ambasador našeg sporta, on zaslužuje sve poštovanje. Njegovi neumorni napori da poveća raznolikost i uključenje su lekcija za mnoge i to je nešto čemu smo posvećeni u Formuli 1″napisali su iz FIA-e, a oglasio se i Hamilton:

“To je više od jezičnog izražavanja. Ovakvi arhaični načini razmišljanja moraju se promijeniti i nije im mjesto u našem sportu. Cijeli život sam okružen takvim stavovima te sam njihova meta cijeli život. Bilo je puno vremena za učenje. Sad je vrijeme za akciju”, napisao je Hamilton na Twitteru.

Lewis Hamilton is demanding change after former champion Nelson Piquet called him the N-word in an interview last year … saying racism of any kind has no place in Formula 1. https://t.co/T2uAxcwka4

— TMZ (@TMZ) June 28, 2022