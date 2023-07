Skandal na Svjetskom prvenstvu: Ukrajinka izbačena zbog poteza protiv Ruskinje

Ukrajinski i Ruski sportaši rijetko se susreću na sportskim borilištima, sve zbog diskvalifikacije Ruskih sportaša iz međunarodnih natjecanja zbog agresije njihove zemlje na Ukrajinu, a i kada se susretnu to ne završava ugodno.

Tako je na Svjetskom prvenstvu u mačevanju Ukrajinka Olga Kharlan nakon pobjede protiv Ruskinje Anne Smirnove, odbila pružiti ruku suparnici i napravila sraman potez za svijet mačevanja.

Naime, Ukrajinka je prema Ruskinji stavila otvorenu sablju, što je strogo kažnjivo i zabranjeno prema svim pravilima mačevanja. Ruskinja je bila zapanjena i zatražila je reakciju sudaca, a Ukrajinka je otišla s mjesta borbe dobacujući nešto suparnici.

Ukrainian saber fencer Olga Kharlan disqualified from the Fencing World Championships in Milan for not shaking hands with Russian Anna Smirnova.

FIE rules require athletes to salute and shake hands after the fight pic.twitter.com/Du4p0iDCcb

— Russian Market (@runews) July 27, 2023