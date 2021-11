SJAJNA VOŽNJA LEWISA HAMILTONA! Nije gotovo dok svjetski prvak ne kaže da je gotovo

Velika nagrada Brazila zaista je počela kako dolikuje “Oktanskom cirkusu” i danas se zaista moglo vidjeti sve što ovaj sport ima za ponuditi.

Prvo je Mercedes, po navodima FIA-e, slučajno varao s DRS-om, pa je zbog toga Lewis Hamilton pobrao kaznu zadnjeg mjesta na gridu u sprint kvalifikacijama.

S druge strane Max Verstappen lakši je za otprilike 150 000 kuna, zbog toga što je nešto prčkao oko Hamiltonovog bolida nakon slobodnog treninga.

Od zadnjeg do petog mjesta

Sprint utrka koja se vozi 24 kruga donijela je veliko uzbuđenje samo na početku što se tiče prednjeg dijela grida, kada je Bottas prestigao Verstappena u prvom zavoju i sigurno osvojio prvo mjesto u sprintu.

Iza njega je Max nešto pokušao, ali ne ozbiljno, a Perez je nekoliko puta pokušao prestići Sainza, no bezuspješno. Tako je prvih četiri na gridu Bottas, Verstappen, Sainz i Perez, a odmah iza njih Lewis Hamilton.

Svjetski prvak startao je kao zadnji i kroz 24 kruga neviđenom lakoćom probio se na peto mjesto, a zadnje preticanje Norrisa izazvalo je buru oduševljenja na tribinama. Kako je Hamilton vozio da je imao još jedan krug sigurno bi prestigao i Pereza i Sainza, no i peto mjesto je pravi podvig.

