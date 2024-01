Sjajna Hrvatska lako do druge pobjede: ‘Barkude’ u odličnoj atmosferi potvrdili dominaciju

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Hrvatska vaterpolo reprezentacija je u drugom kolu Europskog prvenstva u Dubrovniku slavili s 12:7 protiv Francuske i tako napravili važan korak prema plasmanu dalje.

Bila je to utakmica u kojoj je Hrvatska bila bolja od samog početka, a mrežu gostiju načeo je Žuvela koji je iz daljine majstorski pogodio i time “zapalio” dvoranu.

Loša realizacija

Hrvatska je svoj prvi gol postigla s brojčanom prednošću tek iz osmog pokušaja. Na kraju je zabila samo jedan gol iz 13 prilika s igračem više. No, obrana Hrvatske je bila impresivna i Francuska jednostavno nije imala šanse.

U danas ranije odigranom susretu drugog kola ove skupine, Španjolska je s 14:12 bila bolja od Crne Gore i samo je na par sati preuzela prvo mjesto dok Hrvatska nije slavila protiv Francuza.

Podsjetimo, prve dvije momčadi izravno će izboriti četvrtfinale, dok će druge dvije za plasman među najboljih osam razigravati s nekom od ekipa iz druge divizije.

Hrvatska: Francuska 12:7

KRAJ! Velika pobjeda naše momčadi.









7- Minutu do kraja Vernoux zabija iz peterca.

5- GOOOOOLLL! Evo nam Josipa Vrlića i njegovog doprinosa.

4- Pao je ritam u zadnjoj četvrtini. Francuzi su smanjili na pet razlike.









1- GOOOOOOOLLLL! KAKAV GOL VUKIČEVIĆA. Bomba za plus šest.

1- Evo nas u zadnjoj četvrtini.

8- Kraj ove četvrtine.

5- Dobra serija Francuza i još jedan gol za naš prvi timout.

4- GOOOOOLLL! Zabila je Francuska, ali pogodio je i Kragić. Odlična utakmica Hrvatske.

2- GOOOOOOLLL! Žuvela još jednom zabija i polako plivamo prema pobjedi.

2- Brze sada dvije akcije i gol na svakoj strani. 8:3.

1- GOOOOOLLLL! Odmah u trećoj četvrtini Fatović nas dovodi na velikih plus pet.

8- GOOOOOOLLL! Luka Lončar iz lijepe akcije za kraj druge četvrtine.

6- Vermox nas je sada iznenadio i pogodio za prvi gol Francuske u ovoj četvrtini.

5- GOOOOOOLLL! Vukičević se sjajno snašao i lijepo pogodio za +4.

4- GOOOOOOLLL! Još jednom Burić pokazuje svoj “arsenal.” Dominacija “barakuda.”

2- Velikih problema imamo s igrom s igračem više. 7 puta smo ga imali nijednom nismo zabili.

1- Evo nas u drugoj četvrtini.

8- GOOOOOOLLL! Rino Burić je jednim projektilom zabio za 3:1.

7- GOOOOOLLLL! Iz polukontre Kragić za Lončara i evo nam novog vodstva.

6- Velika obrana Bijača sada. Kontra Francuza za vodstvo završila je obranom našeg sjajnog vratara. Mučimo se u napadu.

5- Nismo mi zabili, ali evo Francuza s prvim golom večeras.

5- Dvije velike obrane vratara Francuske.

5- Bolja je Hrvatska i u obrani i u napadu, ali ne možemo zabiti drugi gol.

3- GOOOOOLLLL! Potegnuo je Marko Žuvela i zabio za naše vodstvo.

1- Počela je utakmica, sretno Hrvatska!

Hrvatska vaterpolo reprezentacija igra susret drugog kola Europskog prvenstva u Dubrovniku protiv nezgodne ekipe Francuske. U prvom kolu “barakude” su bile bolje s 14:12 od Španjolske.

Jučer je Hrvatska imala malu prometnu nezgodnu u kojoj je nastradao jedan pješak. Igrači su posjetili ozlijeđenog gospodina te su ga oduševili poklonima pa je i ozlijeđena noga malo bolje.

Tucak je uoči utakmice rekao: ” Francuska se ne smije podcijeniti. Ne može se usporediti njihova kvaliteta sa Španjolskom, ali to ne znači opuštanje. To je izuzetno važna utakmica. Opuštanje ne dolazi u obzir. Bilo kakav kiks od naše strane, a igramo protiv sjajne reprezentacije, bacit će u vodu sve ono što smo napravili protiv Španjolske.”

Pobjeda imperativ

Zatim je dodao: “Razmišljamo o pobjedi koja bi otvorila vrata nešto lakšeg puta u četvrtfinale i kasnije. Da sad ne ulazimo u nikakve matematičke detalje, ali to negdje u nekakvoj projekciji može značiti da negdje u polufinalu idemo na Talijane.”

“Čeka nas jedna strašno, strašno teška utakmica. Morate znati da na klupi imaju Vjeku Kobešćaka, koji jako dobro zna našu reprezentaciju, koji jako dobro zna svoje igrače iz Juga, sve igrače hrvatske reprezentacije, jer protiv njih i priprema igru, tako da milijun detalja je tu na kojima moramo biti oprezni. A

li ja vjerujem da mi izgledamo dobro, vjerujem da izgledamo puno bolje nego što je to bilo u Fukoki, da smo kompletni, to sad iz ove perspektive, nakon jučerašnje utakmice vidite koliko nama Loren Fatović znači u našoj igri, to je ono što nam je falilo u Fukoki, imamo Lončara koji nam daje jednu dodatnu dubinu” zaključio je. Susret počinje u 20:10 uz prijenos na HRT2 te tekstualni live prijenos na našem portalu.