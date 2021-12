SJAJAN USPJEH MLADE HRVATICE! Već dugo nitko nije ostvario ovak podvig

Hrvatsko skijanje nakon male pauze ponovno ima skijaše koji se mogu natjecati u top konkurenciji, a danas je odličan rezultat ostvari i mlada nada hrvatskog skijanja Zrinka Ljutić.

Ljutić je nastupila u veleslalomskoj utrci Europskog kupa u talijanskom Andalu, te je osvojila prvo mjesto sjajnom drugom vožnjom.

Hrvatica je nakon prvog laufa bila na šestom mjestu s 97 stotinki zaostatka za vodećom Poljakinjom Magdalenom Luczak, no sjajnom drugom vožnjom stigla je do prve ovosezonske pobjede. Drugo mjesto zauzela je Švicarka Camille Rast, a treće Luczak.

Prva nakon Jelušić

Nika Fleiss koja je komentirala vožnju Filipa Zubčića je prokomentirala i uspjeh Ljutić:

“Odlična vijest za hrvatsko skijanje. Ljutić je pobijedila na utrci Europskog kupa. To je zadnji put uspjelo Ani Jelušić. Tamo su cure iz Svjetskog kupa, svaka joj čast”, komentirala je Nika.

What an achievement for young Zrinka Ljutić, claims her third EC victory (second in Giant Slalom), in Andalo, Italy.👏 pic.twitter.com/5SeYcCQviB

— CroSki & SQT (@Cro_Ski) December 11, 2021