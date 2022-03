SJAJAN DAN HRVATSKOG SKIJANJA: Zrinka Ljutić do rezultata karijere

Naša mlada skijašica Zrinka Ljutić potvrdila je odličnu sezonu i nagovijestila velike stvari u nastavku karijere kada je danas odličnom prvom i još više drugom vožnjom osvojila peto mjesto u slalomu Svjetskog kupa u Courchevelu.

Pobjednica slaloma je slovenska skijašica Andreja Slohar, kojoj je ovo prva pobjeda u Svjetskom kupu, dok je druga Lana Duerr, a treća je osvajačica ovogodišnjeg malog globusa u slalomu Petra Vlhova.

Ovaj rezultat Leone je najbolje ostvarenje u hrvatskom ženskom skijanju još od 2009. godine i Ane Jelušić. Druga naša predstavnica Leona Popović u prvoj vožnji zahaklala je jedna vrata i ostala bez plasmana.

Solidan Zubo

Današnji dvostruki program iz Courchevela pratio je i muški veleslalom, u kojem je slavio Švicarac Marco Odermatt.

Filip Zubčić na kraju je završio na solidnom 14. mjestu, te je svoj plasman popravio za šest mjesta u odnosu na prvu vožnju. Drugoplasirani je bio Norvežanina Lucasa Braathena, a Loic Meillard, je osvojio treće mjesto za jedan i tri Švicarske.

Awesome performance by 18 year old slalom Junior World Champion Zrinka Ljutic! 5th place today, way to announce yourself to the World Cup. 🇭🇷👏#fisalpine #Meribel

— Jeffrey Gower (@Gower_Jeffrey) March 19, 2022