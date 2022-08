SENZACIONALAN USPJEH HRVATICE: Matea slavi europsko srebro, ni zlato nije bilo daleko!

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Na početku Europskog prvenstva u atletici koje se održava u Muenchenu, brzo su stigle odlične vijesti za Hrvatsku. Matea Parlov Koštro, 30-godišnja hrvatska dugoprugašica, oduševila je osvajanjem srebrnog odličja u maratonu!

Hrvatska trkačica na dugim prugama prošla je maraton na EP-u za 2:28.42 sati, a ispred nje je bila jedino Poljakinja Aleksandra Lisowska, čija prednost nije bila velika. Lisowska je došla do zlata s 2:28.36, sa šest sekundi boljim vremenom od hrvatske vlasnice srebra.

Pokazala puno i u Tokiju

Veliki uspjeh Hrvatice dolazi godinu nakon što je bila raspoložena i u najjačoj svjetskoj konkurenciji, na lanjskim Olimpijskim igrama u Tokiju, na kojima je završila maraton na 21. mjestu. Tada je pokazala što zna, a u Muenchenu je oduševila još više.

Posebna poveznica s velikanom

Hrvatska dugoprugašica oduševila je svojim uspjehom na EP-u, a prošle godine, nedugo nakon što je najavila svoje mogućnosti u olimpijskoj maratonskoj utrci u Tokiju, u programu Hrvatske televizije približila je i posebnu sportsku poveznicu s hrvatskom legendom, velikim boksačem Matom Parlovom.

‘Mate Parlov moj je rođak i sportski uzor’, rekla je Matea tada u hrvatskom velikanu, a sada, s osvojenim europskim srebrom u Muenchenu, i sama se može pohvaliti velikim uspjehom zbog kojeg se o njoj priča.

Mihaljević u finalu kugle

Na početku EP-a koje se održava do kraja tjedna, u akciji je bio Filip Mihaljević koji je u kvalifikacijskom nastupu izborio finale u bacanju kugle. Hrvatski rekorder je u kvalifikacijama imao hitac od 20.30 metara, ispod kvalifikacijske norme koja je iznosila 21.15 m, no uspio je doći do finala sa sveukupno devetim rezultatom, kao treći u svojoj kvalifikacijskoj skupini.

U finalu i Čeko

Marko Čeko izborio je finale u skoku u dalj. Čeko je do završnice došao skokom od 7.74 metara u kvalifikacijama, a novi nastup čeka ga u finalu koje je na rasporedu sutra u 20:27 sati.

U kvalifikacijama u dalju nastupio je i Filip Pravdica, još jedan hrvatski predstavnik, koji nije došao do finala. Pravdica je imao najbolji skok od 6.95 metara, a taj rezultat bio mu je dovoljan tek za deveto mjesto u njegovoj kvalifikacijskoj skupini.