SCHUMACHER JE BIO SVJESTAN VELIKE OPASNOSTI: Poznato što je Michael rekao obitelji prije kobnog pada!

Autor: F.F

Jedan od najboljih vozača u povijesti Formule 1, Michael Schumacher, na žalost nije bio u javnosti od 2013. godina i strašne nesreće koju je doživio na skijanju u Alpama.

Schumi je kobnog 29. prosinca 2013. godine obitavao u mjestu Meribel u Francuskoj. Tog je crnog dana sletio sa staze te udario glavom u stijene. Od tog trenutka počela je borba za njegov život.

U novom dokumentarnom filmu o liku i djelu Michaela Schumachera otkriveni su novi detalji o kobnom danu.

Bio je svjestan

O kobnom danu pričala je i njegova supruga Corinna:

“Malo prije Meribela rekao mi je da snijeg nije dobar. Da trebmo otići u Dubai i skakati s padobranom. To je on htio”, prisjeća se Corinna.

“Nikada nisam okrivila Boga za to što se dogodilo. Bila je to samo loša sreća, najgora koja ti se može dogoditi. Ružno je reći, zašto se to događa Michaelu i nama, zašto se događa drugima”? Naravno, Michael mi nedostaje svaki dan. Ali ne nedostaje samo meni. Nedostaje djeci, obitelji, svom ocu… Svima nedostaje. Ali Michael je ovdje. Drugačiji je, ali ovdje i to nam daje snagu. Zajedno smo, živimo zajedno, radimo terapiju. Činimo sve da Michaelu bude bolje i da mu bude udobno. I da jednostavno osjeti našu obitelj, našu vezu. Što god bilo, učinit ću sve što mogu. Svi mi”, rekla je emotivna Corinna.