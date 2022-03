SCENA KOJI LEDI KRV U ŽILAMA: Igra nogometa završila užasnom tragedijom

Užasna scena potresla je svijet kada je iz ukrajinskog grada Mariupolja došla fotografija mladića prekrivenog na nosilima, a pored beživotnog tijela sina nemoćno sjedi njegov otac.

Tragedija se dogodila kada su trojica mladića Ilija, David i Artiom igrali nogomet ispred škole u Mariupolju, kada je na njih pala Ruska bomba.

Djeca su odmah prebačena u bolnicu, ali na žalost za 16-godišnjeg Iliju nije bilo spasa. Preminuo je na licu mjesta, dok je njegov otac Serhei čekao na vratima operacijske dvorane da mu dovezu sina.

Užas rata

Kirurzi su jedino mogli priopćiti ocu kako mu je sin preminuo, a čovjek je samo nemoćno sjeo pored nosila na kojem je krvlju prekrivenom plahtom bilo tijelo njegovog Ilije.

Njegovim prijateljima Davidu i Artiomu noge su bile izrešetane gelerima, a prema fotoreporteru Associated Pressa Evgheniju Maloletki, koji je bio na mjestu događaja, najvjerojatnije će biti amputirane.

A father mourns his only son who was killed yesterday during the Battle of Mariupol.

🇺🇦 pic.twitter.com/KRusOknXvX

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 4, 2022