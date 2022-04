‘SCENA JE BILA KAO IZ FILMOVA’ Otkriveni novi detalji smrti hrvatskog rukometaša, ‘da je barem bio doveden ranije…’

Nakon tužne vijesti o smrti 28-godišnjeg hrvatskog rukometaša Denisa Tota koji je prošlog tjedna bio pretučen u Skoplju, doznaju se novi detalji tragedije u Sjevernoj Makedoniji. Nove informacije o zbivanjima donijela je makedonska emisija Analiza, u kojoj je, među ostalima, govorila Maja Mojsova, ravnateljica skopske bolnice Karil.

Po riječima Mojsove u emisiji na na informativnoj tv postaji Televizija 24, scena dolaska stradalog hrvatskog rukometaša u bolnicu bila je potresna, poput one kakva se viđa u filmovima.

‘Da je barem pacijent bio doveden ranije, možda bi imao šansu za preživljavanje. No, ovako…’, kazala je ravnateljica skopske bolnice, koja je u ovoj tužnoj priči došla u prvi plan zbog riječi da na hrvatskom rukometašu nije bilo tragova nasilja. No, Mojsova je kasnije za Večernji list rekla da je njezina izjava bila nespretno protumačena i da je odmah morala dati do znanja da je u Totovoj smrti bilo nešto sumnjivo.

I posljednji osumnjičeni u pritvoru

Nekoliko dana nakon što je hrvatski rukometaš preminuo, poslije predaje je priveden i Angelo Georgievski, prvoosumnjičenik u Totovom premlaćivanju, a Georgievski potom je sproveden u istražni zatvor. Kako je u emisiji Analiza kazao Gavril Bubevski, državni tužitelj Sjeverne Makedonije, osumnjičenici u premlaćivanju u kojem je sudjelovalo troje ljudi bit će ispitani sljedećeg tjedna. U očekivanju rezultata vještačenja sudske medicine, ovaj slučaj vodi se kao ubojstvo.

Čekaju se rezultati inspekcije

Istraga smrti hrvatskog rukometaša se nastavlja, a kako je otkrio Bekim Sali, ministar zdravstva Sjeverne Makedonije, čeka se nalaz zdravstvene inspekcije ministarstva u skopskoj bolnici. Inspekcija je obavljena, a čeka se dokumentacija koju treba dostaviti sudska medicina. Nakon toga, inspekcija će dati završni nalaz.

