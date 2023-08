Sandra Perković završila na petom mjestu: Finale obilježilo iznenađenje

Na kraju Laulauga Tausaga je nova svjetska prvakinja u bacanju diska iz Budimpešte s najboljim osobnim rezultatom 69.49, Allman je druga, dok je Feng treća, a naša Sandra Perković peta.

U finalne serije plasirale su se Allman, Feng, Perković, Pudenz, Tausaga, Van Kilmen, Craft i Ca.

Tausaga otvara finalne serije, ali u mrežu. Pudenz 64.11, četvrta. Sandra Perković 65.64. Feng 67.18. Alltman sjajna na 69.23. Ca prijestup. van Klinken prelazi Feng i Perković s 67.20 i trenutno je druga. Tausaga nevjerojatno na 69.49 i izbija na prvo mjesto.

Perković u petoj seriji baca 65.09 i dalje je na petom mjestu. Feng se vraća na treće mjesto 67.14. Allman ostaje druga.

Sandra Perković traži podršku gledatelja, ali ne uspijeva napraviti daljinu i završava finale na petom mjestu.

Feng baca 68.20, ali je i dalje treća. Allman ne dovoljno za prvo mjesto, ostaje druga. Tausag je bacila opet daleko, ali joj je hitac iz pete serije od 69.49 donio zlato.

Natjecanje je otvorila bacačica diska Vita s 60 metara i 20 centimetara, dok je druga CÁ bacila 58 metara 86 centimetara, dok su Osakue i Perković disk bacile u mrežu. Morales preuzima vodstvo u prvoj seriji s 62 metra i 31 centimetara, a već sljedeća natjecateljica Pudenz baca 63.81, da bi Allman bacila 68.57, dok Feng baca 66.97 i trenutno je druga. Craft baca 63.59. Van Kilken baca 63.93 , dok je Tausaga pogriješila. Seruju zatvara Robert-Michon s 53.54.

Drugu seriju otvara opet Vita s 62.51. Ca u mrežu. Osakue baca 61.13. Drgi pokušaj sandre Perković je bacila dobrih 66.57 s čime je osigurala nastavak natjecanja. Pudenz je bacila 63.94 te je četvrta, dok je Allman opet potvrdila sjajnu formu bacivši 66.84, ali je s prvim hitcem i dalje prva. Feng baca 65.16, ali s bacanjem iz prve serije je ipak ispred Perković. Van Kilmen baca 64.41 i dolazi na četvrto mjesto. Tsagu loše, Robert Michon zatvara seriju bacanjem od 63.46.

Ulazimo u treću odlučujuću seriju za nastavak finala. Vita na 63.19 i trenutno je osma. Ca baca 63.59 te je sedma. Osakue u mrežu i ispada iz finala. Perković u mrežu, ali nastavak je osiguran. Morales prijestup i ispada izdalje finala. Pudenz do 65.73 trenutno je četvrta. Vodeća Allman opet daleko 68.79 i najdalje bacanje u prve tri serije. Feng na 65.91. Osobni rekord Tausage 65.56 dolazi na peto mjesto.

Svjetsko prvenstvo u atletici održava se u glavnom gradu mađarske Budimpešti, gdje će u utorak od 20 sati i 20 minuta, naša bacačica diska Sandra Perković pokušati osvojiti svoje treće zlato.

Naša najbolja atletičarka osvojila je pet odličja na zadnjih pet prvenstava, bila je zlatna 2013. u Moskvi i 2017. u Londonu, srebrna 2015. u Pekingu i lani u Eugeneu, dok je 2019. u Dohi osvojila broncu.

Iako je imala problema s ozljedama Perković je u kvalifikacijama bila treća, ali s najboljim hicem sezone od 65,62 metara, što nam daje nadu za medalju u večerašnjem finalu.

Glavne konkurentkinje

Najbolja je u kvalifikacijama bila olimpijska pobjednica Amerikanka Valerie Allman s 67.14 metara, a druga je bila aktualna svjetska prvakinja Kineskinja Bin Feng s 65.68 metara.

U finalu će disk bacati:

1. Claudine VITA

2. Liliana CÁ

3. Daisy OSAKUE

5. Silinda Oneisi MORALES

6. Kristin PUDENZ

7. Valarie ALLMAN

8. Bin FENG

9. Shanice CRAFT

10. Jorinde VAN KLINKEN

11. Laulauga TAUSAGA

12. Melina ROBERT-MICHON

