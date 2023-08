Sandra Perković u lovu na svjetsko zlato: Hrvatica želi i treći tron

Svjetsko prvenstvo u atletici održava se u glavnom gradu mađarske Budimpešti, gdje će u utorak od 20 sati i 20 minuta, naša bacačica diska Sandra Perković pokušati osvojiti svoje treće zlato.

Naša najbolja atletičarka osvojila je pet odličja na zadnjih pet prvenstava, bila je zlatna 2013. u Moskvi i 2017. u Londonu, srebrna 2015. u Pekingu i lani u Eugeneu, dok je 2019. u Dohi osvojila broncu.

Iako je imala problema s ozljedama Perković je u kvalifikacijama bila treća, ali s najboljim hicem sezone od 65,62 metara, što nam daje nadu za medalju u večerašnjem finalu.

Glavne konkurentkinje

Najbolja je u kvalifikacijama bila olimpijska pobjednica Amerikanka Valerie Allman s 67.14 metara, a druga je bila aktualna svjetska prvakinja Kineskinja Bin Feng s 65.68 metara.

U finalu će disk bacati:

1. Claudine VITA

2. Liliana CÁ

3. Daisy OSAKUE

5. Silinda Oneisi MORALES

6. Kristin PUDENZ

7. Valarie ALLMAN

8. Bin FENG

9. Shanice CRAFT

10. Jorinde VAN KLINKEN

11. Laulauga TAUSAGA

12. Melina ROBERT-MICHON

