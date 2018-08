SANDRA NAČELA ‘TABU-TEMU’! Progovorila o odnosu hrvatskih i srpskih sportaša pa iznenadila izjavom!

Zlatna olimpijka, te europska i svjetska prvakinja, Sandra Perković, progovorila je o odnosnu sa srpskim sportašima i sportašicama. Na Europskom prvenstvu u Berlinu Sandra se intenizvno druži s trofejnom srpskom skakačicom u dalj, Ivanom Španović.

Perković je razgovarala s Novostima i objasnila zašto na velikim natjecanjima uvijek navija za srpske sportašice i sportaše.

“Kada pričam Amerikancu fore iz Hrvatske, on me gleda bijelo. Kada pričam našem čovjeku, on će reći: ‘Pa i moja mama radi isto!’ Mi smo odrasli u istoj sredini, isti su nas problemi mučili, iste navike imamo… Neću reći da smo mi ista zemlja, ja nastupam za Hrvatsku, Ivana za Srbiju, ali se sto puta bolje razumijem s njom nego s nekom Engleskinjom”, veli Sandra.

Nisu joj jasni ljudi koji kritiziraju njezino navijanje za kolege sportaše iz Srbije.

“Mislim, kakav užas, Srbi navijaju za Hrvate i obrnuto! Ma odlično ako se to nekome ne sviđa. Obje države su tu gdje jesu zato što se nekim političarima nešto nije svidjelo. Sport ne poznaje granice, zato je normalno da navijamo za Noleta, on za Vatrene, mi za vašu Ivanu, Milicu, vi za naše Barakude, mi za vaše Delfine”, rekla je Sandra.

“Mi smo sportaši, svi se borimo jednim, sportskim srcem i svi smo iznutra od krvi i mesa. Mi ne dolazimo iz bogatih zemalja, mnogo teži put nam je bio svima i zato se držimo zajedno. Volimo se, pa što”, poručila je Sandra.

Potom je još malo govorila o odnosu sa Španović.

“Počašćena sam jer radim posao koji volim i za mene nema ljepšeg osjećaja nego kada državu predstavljam na najbolji način. Znam koliko su svi kod kuće sretni kad uspijem. Znam koliko sam ja truda uložila u sve to. Pitajte Ivanu koliko je to dobar osjećaj. Nas dvije smo ista generacija, od njene prve medalje u Moskvi se natječemo istim danima, bodrimo se. Kako sam bila sretna kad ju je osvojila. Pa bile smo cimerice u mlađim danima. S kim ćeš, ako ne s našim”, veli Perković.