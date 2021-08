SADA JE I SLUŽBENO! UZ SPEKTAKL ZATVORENE OLIMPIJSKE IGRE U TOKIJU! Hrvatsku zastavu nosio je vaterpolist!

I službeno su zatvorene Olimpijske igre u Tokiju nakon 17 dana natjecanja i 339 podijeljenih kompleta medalja! Pamtit ćemo ih kao jedne od najčudnijih Igara u povijesti, no usprkos svemu, Hrvatska je ostavila dobar dojam.

Bile su to 32. Olimpijske igre, a zbog korone koja je zaustavila svijet, održane su godinu dana kasnije, ali uz stroge mjere. Navijača nije bilo, ali unatoč svim preprekama, Olimpijske igre u Tokiju pamtit će se po dobrom.

11 tisuća sportaša zbrinuto je te sigurno završilo Igre.

U Tokio je otputovalo 59 hrvatskih sportaša u 16 sportova, a na konačnoj ljestivici osvojenih medalja, Hrvatska je bila na 26. mjestu. U Lijepu našu stigle su tri zlatne, tri srebrne i dvije brončane medalje. Najuspješnija država bile su SAD s 39 zlata, 41 srebrom i 33 bronce.

Najviše medalja osvojio je Amerikanac Caeleb Dressel s pet zlatnih odličja, a najuspješnija sportašica bila je Australka Emma McKeon, također plivačica s četiri zlatne i tri brončane medalje.

The #Olympics #ClosingCeremony has ended but we can keep the pictures coming if you like? pic.twitter.com/EWfInFbh2h

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) August 8, 2021