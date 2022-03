RUSKI VOJNICI BEZ MILOSTI: Oca su zarobili i tukli, mlada Ukrajinka tražila pomoć

Zbivanja u ratom pogođenoj Ukrajini zaustavila su brojne tamošnje sportašice i sportaše u njihovim natjecanjima, a među njima, okrutnost rata osjetila je 19-godišnja ukrajinska biatlonka Anastasija Laletina uoči natjecanja na Paraolimpijskim igrama u Pekingu.

Mlada ukrajinska paraolimpijka morala je odustati od svoje utrke nakon što su joj iz domovine stigle potresne vijesti. Oca su zarobili i tukli ruski vojnici, a dramu koja je uzdrmala Laletinu približila je Natalija Harach, glasnogovornica ukrajinske ekipe tijekom natjecanja u Pekingu.

‘Bila je izvan sebe, nije mogla sudjelovati’, približila je glasnogovornica što se zbivalo, dodajući da je mladoj biatlonki morala biti pružena liječnička pomoć nakon što ju je zatražila. Umjesto borbe za što viši plasman, Laletina je u mislima bila u svojoj zemlji, s ocem koji je u obrani Ukrajine pao u ruke ruske vojske kao ratni zarobljenik.

Osobna drama koja je pogodila mladu biatlonku dočarava stres koji je zahvatio cijelu ukrajinsku ekipu na Paraolimpijskim igrama u glavnom kineskom gradu. Sportaši i sportašice koji su u akciji nastupaju s posebnim motivom, a dočarala ga je Irina Bui, koja je svoju biatlonsku utrku završila osvajanjem zlata. ‘Ovdje smo da bismo se borili za Ukrajinu, s Ukrajinom i za ime Ukrajine’, bile su riječi 26-godišnje zlatne biatlonke. Bui je dodala i posebnu posvetu ljudima koji s oružjem brane zemlju.

"We would like to dedicate our results and medals to each and every #Ukrainian & all the soldiers in the Ukrainian army who protect us." Women's Para Biathlete, Iryna Bui. @ukrparalympic

🇺🇦🥇🥈🥉🇺🇦@Paralympics @heraskevych@pburke_CL1907 @insidethegameshttps://t.co/YY51RlgPyH

— Global Athlete (@GlobalAthleteHQ) March 8, 2022