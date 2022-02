RUSIJA SPORTSKI IZOLIRANA: Izbacili ih iz kvalifikacija za SP, ali to nije sve

Krovna svjetska nogometna organizacija FIFA suspendirat će Rusiju iz svih natjecanja, nakon što je Međunarodni olimpijski odbor poručio kako se ruskim i bjeloruskim sportašima i zvaničnicima zabrani sudjelovanje na bilo kakvim organiziranim međunarodnim natjecanjima.

U ovom slučaju suspenzija Rusije znači izbacivanje te reprezentacije iz kvalifikacija ta Svjetsko prvenstvo u Kataru ove godine.

MOO je pozvao sportska upravljačka tijela da ne dozvole ruskim i bjeloruskim sportašima sudjelovanje zbog “kršenja olimpijskog primirja” od strane vlada tih zemalja.

Sportske sankcije

Kako smo već pisali reagirala je UEFA prvo oduzimanjem domaćinstva finala Lige prvaka St. Petersburgu, a potom i izbacivanje moskovskog Spartaka iz Europa lige. Ruske reprezentacije i klubovi do sada mogle su domaćinstva odigrati na neutralnom terenu, no čini se kako je i s time gotovo.

Na kraju je popustila i FIFA nakon što su Poljaci, Česi i Švedi odbili nastupiti protiv reprezentacije Rusije.

The International Olympic Committee has urged sports bodies to exclude Russian athletes and officials from international events in a sweeping move to isolate and condemn Russia because of the country’s invasion of Ukraine. https://t.co/HOHdlD7rk2

— The Associated Press (@AP) February 28, 2022