RUSI UPUTILI PROTUUDAR: Organiziraju vlastito natjecanje u Sočiju

Rusi su danas opet iznenadili svijet kada su odlučili nakon što su ruski i bjeloruski sportaši izbačeni sa Zimskih paraolimpijskih igara u Pekingu, organizirati vlastito natjecanje.

Tako će Rusi u Sočiju organizirati natjecanja za ruske i bjeloruske paraolimpijce, objavio je ruski TASS.

“Natjecanja u kojima će sudjelovati ruski i bjeloruski sportaši održat će se na olimpijskim objektima u Sočiju”, rekao je izvor.

“Razgovara se o datumima i nazivima natjecanja.”

Izbačeni s natjecanja

Podsjetimo, prije nekoliko dana prije početka ZPOI u Pekingu, Međunarodni paraolimpijski odbor (IPC) je odlučio izbaciti ruske i bjeloruske sportaše s invaliditetom nakon što je Rusija započela invaziju u Ukrajini.

BREAKING: International Olympic Committee calls on sports bodies to ban Russia from sports competitions https://t.co/wa03KbtKBH

— Yid Info (@_YidInfo) February 28, 2022